Nouvelle offre du gouvernement: «la réaction du Front commun n’est pas surprenante»

À la suite du dépôt de la quatrième offre gouvernementale aux travailleurs de la fonction publique, la réaction du Front commun de maintenir sa grève prévue en début novembre était prévisible selon l’analyste politique Marc-André Leclerc.

En entrevue à LCN, il explique que les syndicats ont le vent dans les voiles ces derniers temps.

«Les syndicats ont eu des mandats importants auprès de leurs membres ces dernières semaines, avance-t-il. Donc la réaction du Front commun aujourd’hui n’est vraiment pas surprenante.»

«On voit que les calculs au niveau des pourcentages que ce soit au niveau du gouvernement ou du Front commun, on utilise des chiffres différents, continue l’analyste politique. Mais d’augmenter de 1 ou 1,5%, c’est certain que ça n’allait pas satisfaire le Front commun ni la FIQ.»

M. Leclerc estime que l’offre soumise dimanche pourrait laisser présager une impasse et qu’elle pourrait durer.

«Je crois que la résultante d’aujourd’hui fait en sorte qu’on se dirige vers une grève générale illimitée au cours des prochaines semaines ou des prochains mois», dit-il.

L’opinion publique n’aide en rien la cause du gouvernement selon l’analyste politique.

«Le gouvernement doit espérer présentement que l’opinion publique change, soutient-il. Parce qu’on sent que l’opinion publique est derrière les syndiqués, les professeurs, les infirmières et les éducatrices, et ça, c’est difficile pour le gouvernement présentement après tout ce qu’on a vécu avec la pandémie.»

Pour l’instant, cependant, seule une journée de grève est prévue pour le Front commun, soit le 6 novembre, et deux jours d’interruption de travail auront lieu les 8 et 9 novembre pour la FIQ.

«On n’aura pas le choix de subir ou d’encaisser cette semaine-là, ces journées-là, ajoute-t-il. Ce sera une semaine lors de laquelle tout le monde s’organise. Comme des milliers de parents, on a eu des directives de la part des écoles pour le 6 par exemple.»

