«Révolution»: Zachary s’impose en solo contre Dreampieces

Pas facile d’affronter un groupe de neuf danseurs quand on est en solo. Zachary Bastille a réussi à s’imposer, lors des face-à-face de Révolution, dimanche soir, en éliminant Dreampieces.

Zachary Bastille savait qu’il fallait être stratégique pour passer cette étape. «La meilleure façon de prouver que j’avais ma place dans l’émission était d’y aller avec un esprit différent de mon audition. J’ai donc choisi un univers plus abstrait, avec une esthétique qui serait différente de Dreampieces, et il fallait que je mélange ça avec mon côté technique, une force qui avait été soulignée à la première ronde.»

Après avoir porté son choix sur la chanson 100 mètres haies, de Louis-Jean Cormier, il a su qu’il avait trouvé un bon filon. «Il y avait beaucoup d’accents musicaux que je pouvais utiliser dans la musique pour définir la variété de mouvements et la texture que j’apportais dans la chorégraphie. Je me sentais vraiment inspiré en créant ce numéro.»

Zachary a poussé le bouchon encore plus loin en incorporant une surprise dans son moment révolution, qui n’a pas forcément été vu par les maîtres. «Pour la révolution, j’exécute une position assez classique qui montre les lignes et la technique, mais c’est aussi un clin d’œil à ma première révolution. J’ai en fait repris la même position que j’ai élevée dans les airs.» En effet, lorsqu’on regarde les deux images, la ressemblance est frappante.

Le danseur voulait surtout se démarquer de Dreampieces. «C’était difficile de faire mieux qu’un groupe de neuf personnes, qui peuvent aller chercher des structures et des images pleines d’histoires. J’ai dû miser sur mes capacités techniques, en apportant une petite surprise en plus.»

Originaire de Gatineau, le jeune homme de 23 ans a fait ses études de danse à Toronto avant de venir s’installer à Montréal, il y a tout juste un an et demi. «Je sentais que je n’avais plus ma place à Toronto. Au Québec, il y a un support plus grand envers les arts, autant de la part du gouvernement que du public. Il y a plus d’opportunités que ce soit à la télévision, mais aussi dans les théâtres grand public ou underground.»

Les candidats sauvés cette semaine:

Zachary Bastille, 23 ans, Montréal

Gabrielle Boudreau, 22 ans, Montréal

Diffo, 19 et 26 ans, Sherbrooke

Sophie Houle, 14 ans, Montréal

Pixel, 25 ans, Saint-Bruno-de-Montarville

Les candidats sauvés par un maître: