Sur le plateau de «Friends»: «Matthew Perry était toujours là pour assurer l’ambiance»

Le décès de l’acteur Matthew Perry a créé une énorme onde de choc dans le milieu de la télévision et du cinéma, notamment en raison du caractère accueillant qu’il possédait selon le journaliste basé à Hollywood, Henry Arnaud.

Ce dernier a pu être présent à plusieurs reprises au fil des années sur le plateau de tournage de la série «Friends» et affirme que Matthew Perry était un véritable «rayon de soleil» et s’assurait toujours que tout le monde soit heureux en présence des acteurs de l’émission.

«C’était le meilleur des six pour savoir accueillir, pour avoir une plaisanterie, pour avoir un petit mot, dit-il en entrevue à LCN. À plusieurs reprises, s’il y avait un jour où Jennifer était un petit peu de mauvaise humeur ou Courtney Cox était un petit peu en retard, Matthew Perry était toujours là pour assurer l’ambiance et être certain que tout le monde ait le sourire.»

M. Arnaud se souvient de la première fois qu’il a rencontré celui qui incarnait «Chandler» dans la série à succès.

«La première fois que j’ai rencontré Matthew, parce qu’il savait que j’étais français et que je travaillais pour différents médias francophones, il est venu me tapoter sur l’épaule par-derrière en me disant «bonjour le français» en essayant d’avoir un petit accent québécois, raconte-t-il.

«Il ne parlait pas français du tout, mais ça donne une idée tu personnage de Matthew Perry», ajoute le journaliste.

L’acteur était également très enclin à aborder les défis auxquels il faisait face en ce qui a trait à ses problèmes de dépendance.

«Je peux vous dire qu’une de mes entrevues avec lui, je lui ai demandé par rapport à ses prises de poids qui souvent coïncidaient avec un Matthew Perry maigre quand il était sous drogues et qu’il avait pris 10 kilos après une cure de désintoxication, plusieurs fois il m’a dit que s’il n’était pas là à l’âge de ma retraite, de ne pas être surpris, et malheureusement c’est ce qui se passe aujourd’hui», partage M. Arnaud.

Très peu de détails sont connus concernant les circonstances du décès de l’acteur.

Bien qu’aucune drogue n’ait été trouvée sur place, cela n’exclurait pas que des médicaments puissent être en cause, selon le journaliste.

«Il n’y a aucune drogue non officielle, parce qu’on a trouvé pas mal de médicaments, dont certains contre la dépression et pour des maladies chroniques», affirme-t-il.

«On attend toujours les résultats d’examens de toxicologie, ajoute-t-il. Mais là encore, je sais que je m’avance, mais je ne serais pas surpris qu’au final, on apprenne que Matthew ait différents médicaments dans son corps et c’est peut-être ça qui a déclenché le malaise dans le jacuzzi. Mais j’espère me tromper.»

Malgré les nombreux hommages d’acteurs et personnalités du milieu de la télévision et du cinéma depuis l’annonce de sa mort, les cinq autres acteurs principaux de «Friends» n’ont toujours pas réagi au décès de leur collègue et ami.

Henry Arnaud estime qu’ils publieront éventuellement un message commun.

«Je pense certainement qu’ils sont en train de discuter entre eux pour faire un message commun, dit-il. Toutes les années de Friends, j’ai été à de nombreuses reprises sur le plateau, on ne pouvait jamais en rencontrer un sans rencontrer les cinq autres.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus