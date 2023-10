«Une voiture électrique peut très bien convenir», mais pour qui?

Faites-vous partie de la proportion d’automobilistes pour qui la possession d’un véhicule électrique «peut très bien convenir?» Le chroniqueur automobile Antoine Joubert répond à la question.

• À lire aussi: Il vous faudra plus de patience et d’argent pour acheter ce type de camion

• À lire aussi: Attention, votre voiture vous espionne

• À lire aussi: Trois bons véhicules neufs sous la barre des 25 000$

Alors que le Journal de Montréal consacrait un dossier à la question, plusieurs automobilistes se demandent si c’est le bon moment de passer à l’électrique.

Contrairement à l’année dernière, l’offre a augmenté dans les concessionnaires du pays.

En entrevue sur les ondes de LCN, M. Joubert a souligné que les modèles électriques ne convenaient pas à 10% des automobilistes.

«Eux qui font énormément de kilométrage en une seule journée, ceux qui ont de gros besoins de remorquage ou ceux qui demeurent en ville où c’est à peu près impossible de se recharger quotidiennement», énumère-t-il.

AUDREY SANIKOPOULOS / AGENCE QMI

Pour le reste de la population, qui effectue des déplacements de 100 km et moins par jour, rouler à l’électrique est possible si le modèle et le prix vous conviennent.

Les subventions offertes par le provincial et le fédéral, totalisant 12 000 $, sont également «trop généreuses», affirme le chroniqueur du Guide de l’auto.

«D’offrir collectivement un montant de 12 000 $ à chaque personne qui se procure un véhicule électrique», dit-il, ajoutant qu’un automobiliste peut bénéficier à nouveau des crédits gouvernementaux s’il achète un autre véhicule électrique, pourvu que ce dernier circule au Québec.

Pour tout savoir sur le dossier des voitures électriques, cliquez ici .

*Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus*