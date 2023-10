12 personnes perdent la vie après avoir bu de l'alcool frelaté

Douze Indonésiens sont morts et quatre étaient dans un état critique après avoir bu de l'alcool frelaté, ont annoncé lundi les autorités, faisant également état de l'arrestation d'un suspect.

Dix-huit patients victimes d'une «intoxication alcoolique» ont été admis samedi à l'hôpital général public du district de Subang dans la province de Java Ouest, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'établissement Wawan Gunawan.

«Il y a cinq personnes en observation et onze personnes sont mortes» à l'hôpital, a déclaré le porte-parole, précisant que les victimes étaient âgées de 16 à 45 ans.

Une autre victime a été déclarée décédée à son arrivée à l'hôpital, a ajouté Wawan Gunawan. Quatre patients étaient dans un état critique et le cinquième se rétablissait, selon le porte-parole.

Les victimes avaient acheté de l'alcool de contrebande qui devait être consommé samedi à une fête de mariage, selon la police.

La police a arrêté un suspect en lien avec cette affaire, a indiqué le chef de la police de Subang Ariek Indra Sentanu.

Selon les médias, une treizième victime est décédée après que sa famille eut réclamé qu'il sorte de l'hôpital avec une décharge.

La plupart des Indonésiens pratiquent une forme modérée de l'islam et l'alcool est disponible dans le commerce dans les grandes villes, mais en raison des taxes élevées, les bouteilles sont chères et beaucoup se tournent vers les boissons alcoolisées confectionnées illégalement et potentiellement dangereuses.

En 2018, plus de 60 Indonésiens étaient morts après avoir bu de l'alcool frelaté. La police avait arrêté plusieurs personnes, dont l'une qui avait mélangé du répulsif antimoustique avec les autres ingrédients de son breuvage.

En 2016, 36 personnes sont mortes dans la province de Java Central après avoir consommé de l'alcool de fabrication locale.