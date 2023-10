À 73 ans, Zachary Richard lance un premier roman

À titre d’artisan de la chanson, Zachary Richard a toujours su façonner des textes avec talent et minutie qui ont donné naissance à des titres aussi marquants que La ballade de Jean Batailleur, Au bord du lac Bijou et Marjolaine. Cette fois, il nous surprend en nous proposant un premier roman, Les Rafales du carême, une œuvre riche, captivante et finement écrite.

C'est une belle surprise que vous nous offrez, le premier roman en Louisiane depuis...

Cent vingt-neuf ans, oui! Sans blague, l’une des personnes chez Librex, Carole Boutin, a demandé: «Combien avez-vous mis de temps pour faire ça?» Et je lui ai dit: «À peu près 30 ans.» C’est basé sur un fait divers réel. C’est arrivé non seulement dans mon village, mais aussi dans ma famille. J’ai entendu parler de ça toute ma vie. Évidemment, c’est romancé, c’est de la fiction, mais c’est basé sur un fait divers réel. Je voulais explorer les thèmes de la trahison et surtout du pardon.

Une chose est claire, vous aviez le bagage et l’expérience pour écrire un tel roman!

Je suis un grand amateur de littérature. Je suis historien de formation — les gens s’imaginent que j’ai passé ma vie à traîner dans les bars en grande partie, mais bon... (rires) C’est donc un roman historique. L’idée a ruminé dans mon esprit pendant très longtemps. C’est l’histoire de deux immigrants, inspirés par une illusion de gloire que représentent les bandits en Amérique pour des Français de France qui arrivent ici. C’était évidemment pour moi une façon de jouer tous mes as historiques, comme Sarah Bernhardt, Pierre Gustave Toutant de Beauregard, Gabriel Dumont et même Buffalo Bill Cody.

Donc, l’historien en vous a bâti son roman avec des faits et des personnages historiques...

Oui. Et il fallait situer l’action à la suite de la guerre de Sécession dans une Louisiane totalement bouleversée sur tous les plans: social, économique, politique et humain. J’ai trouvé ça vraiment fascinant, du point de vue de l’historien, mais ce n’est pas un livre d’histoire, c’est un roman. Je voulais, grâce aux personnages, illustrer l’époque, mais pas comme une leçon d’histoire. J’ai voulu explorer plusieurs conflits dans la société, notamment entre Noirs et Blancs, qui sont à la fois la richesse et le grand défi de la société louisianaise.

Il demeure que votre roman est à la fois fascinant et captivant. C’était important pour vous d’aborder une foule de thèmes?

Pour comprendre la Louisiane, je pense qu’on ne peut pas éviter d’aborder l’esclavagisme, cette relation entre des êtres humains dans un contexte qui était complètement faussé par le pouvoir et la violence. C’était l’occasion d’examiner avec plus de nuances le fait qu’il y avait des Noirs et des Blancs, et qu’ils se détestaient. Il y avait des histoires de pouvoir.

Vous aviez donc le contenu, les connaissances historiques et l’histoire dans votre tête, et puis vous vous êtes mis à l’écriture...

Oui, j’ai été encouragé par David Goudreault, à qui j’avais montré mes premiers brouillons. Il m’a d’abord dit: «Envoye! T’es capable!» Il faut bien dire que je ne suis pas très à l’aise avec l’écriture de la langue française. Je suis anglo-américain de formation, ma syntaxe est plus proche de l’anglais que du français. Oublie le passé simple: c’est comme des hiéroglyphes de l’Égypte ancienne pour moi. Je n’y comprends rien! Mais ça ne m’empêche pas à maintenir la saveur du parler louisianais. Finalement, il y a eu une espèce d’accommodement raisonnable entre la compréhension francophone internationale et la saveur du parler louisianais.

À quel moment, durant l’écriture, avez- vous réalisé que vous alliez parvenir à terminer ce grand projet?

Je me suis embarqué là-dedans, le courant m’a transporté et des choses assez magiques se sont passées. Je sais qu’il y a des auteurs qui sont beaucoup plus disciplinés que moi et qui font une espèce de plan d’architecte: ils savent comment va finir leur roman et ils construisent leur histoire en fonction de cette fin ultime. Moi, ç’a été une surprise, et ça m’est venu à la toute fin, dans le dernier chapitre. Ça m’est arrivé comme ça, dehors, dans le jardin. C’est aussi ça pour moi le sens de la création. Que ce soit pour la chanson, la poésie et maintenant le roman, je me mets au service du pouvoir créatif, qui m’arrive de je ne sais trop où, et je me lâche lousse. Finalement, j’ai voulu raconter une histoire qui, je l’espère, touchera les gens et communiquer des réflexions sur l’humanité, et sur les relations entre les hommes et les femmes en Louisiane.

