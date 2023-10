Caméra ouverte en réunion: voici pourquoi votre entreprise insiste pour vous voir

Les rencontres virtuelles font partie du quotidien de nombreux Canadiens depuis la montée du télétravail, mais si beaucoup d’entreprises insistent pour des rencontres à caméras ouvertes, certains employés demeurent réfractaires. Voici pourquoi.

L’ouverture des caméras pendant les rencontres virtuelles est devenue un enjeu grandissant et omniprésent pour les entreprises, qui, en pleine pénurie de main-d’œuvre, craignent de perdre leurs employés s’ils les obligent à allumer leur caméra, a indiqué Annie Boilard, présidente du Réseau Annie RH et spécialiste en «leadership» dans le monde du travail.

La santé mentale en cause

Selon la spécialiste, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) impose à l’employeur la responsabilité de réduire les risques psychosociaux, ce qui pourrait être compromis si l’employé refuse d’ouvrir sa caméra.

«Fermer sa caméra systématiquement, ça prive les gestionnaires d’indices en lien avec la santé mentale», a expliqué Mme Boilard.

D’un autre côté, «demander à quelqu’un d’allumer sa caméra tout le temps peut créer du stress qui engendre des enjeux de santé mentale», par exemple celui de toujours se voir ou de savoir qu’on est toujours regardé, a-t-elle ajouté.

Certains employés refuseraient donc d’allumer leur caméra par peur d’être jugés, par inconfort de voir leur image constamment ou encore pour un problème d’intimité, a-t-elle soulevé.

En parallèle, de plus en plus d’employés vont jusqu’à se tourner vers leur médecin pour obtenir une autorisation médicale afin de garder leur caméra fermée en tout temps, à cause du stress engendré – un phénomène qui n’existait pas avant la pandémie.

Mme Boilard estime cependant que, dans le cas d’un refus sans billet médical, l’approche habituelle pour le gestionnaire est d’essayer de comprendre et de proposer des solutions, comme effectuer la rencontre sur son lieu de travail, utiliser des fonds pour masquer la pièce, etc.

«L’obligation est moins dans l’air du temps», a-t-elle affirmé.

Enjeux de communication

Le fait de ne pas ouvrir sa caméra peut également causer des problèmes de communication et d’ambiance au sein d’une équipe, selon Mme Boilard.

«Plus les gens sentent qu’ils font partie de la “gang”, plus ils ont de l’affiliation avec leur équipe de travail, plus ils sont engagés dans leur travail et plus ils ont de chances de rester dans l’entreprise. [...] C’est bien difficile pour les gens de développer une affiliation avec un carré noir», a réitéré Mme Boilard.

Cela constitue également un défi de taille pour les gestionnaires, qui doivent s’adapter à la nouvelle réalité et effectuer leur travail de supervision à distance, sans «recette magique», selon Annie Boilard.

«La partie non verbale est tellement importante dans la communication et, de nos jours, il y a tellement de pression dans les organisations», a-t-elle ajouté.

Politique de visioconférence

Quant à la consultante, de nombreuses entreprises se présentent à elle pour trouver des solutions et mieux encadrer ces rencontres virtuelles que tout le monde redoute, car sans politique de visioconférence préétablie, l’employeur n’a pas grande marge de manœuvre contre un refus d’ouvrir sa caméra.

«[C’est] dans la politique que l’entreprise va trouver son angle. Des fois ça va être “on recommande fortement”, des fois on va dire “on l’oblige pour certains types de rencontres”, ou encore proposer l’alternative de venir faire la rencontre en présentiel», a-t-elle détaillé.

Différents types de réunions

Ce type de politique ne s’applique cependant pas à tous les types de rencontres. On parle surtout de rencontres comme une réunion d’équipe de plus d’une heure et qui comprend entre 100 et 300 personnes habituellement. Ces réunions peuvent parfois faire intervenir des clients de l’extérieur ou durer plusieurs heures pour une formation, ce qui rend la caméra d’autant plus utile.

«Si c’est un détail dont on veut discuter, on va le faire par texto, par courriel, par chat, par n’importe quoi, mais on ne fera pas une réunion pour ça. Quand on est rendu à faire une réunion, c’est parce que c’est complexe, donc on veut aller chercher toute la subtilité de la discussion», a-t-elle continué.