Ce qu’il faut savoir sur les régimes de retraite des employeurs

Il existe plusieurs types de retraite offerts par les employeurs. Petit guide pour s’y retrouver.

Régime à prestations ou à cotisations déterminées, Régime volontaire d’épargne retraite, REER collectif... Il est facile de s’y perdre parmi les régimes de retraite offerts par les employeurs. Daniel Harissa, conseiller en sécurité financière chez Lafond Services financiers et vice-président en gestion financière chez Waltr, nous explique ce qu’il faut savoir sur chacun d’entre eux.

Régime de retraite à prestations déterminées

Encore offert dans quelques grandes entreprises et institutions publiques, ce type de régime est en voie de disparition. Les cotisations sont obligatoires pour l’employeur et l’employé, et à sa retraite, ce dernier recevra une rente garantie jusqu’à la fin de ses jours.

Le Régime de retraite à cotisations déterminées

On retrouve habituellement ce régime dans les grandes entreprises. La rente versée à la retraite n’est pas calculée en fonction des années de service, mais varie en fonction des sommes accumulées et des rendements des marchés.

Le Régime volontaire d’épargne retraite (RVER)

Le RVER est issu de la Loi 39, qui vise à inciter les travailleurs à épargner en vue de leur retraite. «Depuis décembre 2017, les entreprises comptant 10 employés et plus doivent offrir à leurs employés un régime de retraite. Le RVER fait partie des options possibles», indique Daniel Harissa. Les cotisations sont facultatives pour l’employeur et les employés. Ces derniers peuvent d’ailleurs se désinscrire du régime. On retrouve habituellement ce régime dans les PME.

Le RVER a plusieurs avantages: la cotisation étant déduite directement de la paie, cela diminue le revenu imposable, et donc la facture fiscale. Autrement dit, un retrait de 80$ en coûtera dans les faits 50$ seulement. Le RVER constitue donc une option intéressante pour les personnes ayant un budget serré et de la difficulté à épargner.

La portion cotisée par l’employé lui appartient pleinement et est considérée comme un REER. Elle peut donc être utilisée s’il le souhaite dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP) ou du Régime d’encouragement à l’éducation permanente (REEP).

Le fait que le bénéficiaire doive choisir le produit de placement dans lequel sera placée son épargne, mais qu’il ait rarement accès à des conseils à ce sujet, est néanmoins un désavantage de ce régime.

Le REER collectif

Ce type de régime est l’un des plus répandus dans les petites entreprises québécoises, en raison de la facilité de sa gestion. Il permet aussi aux employeurs de se conformer à la Loi 39.

Avec le REER collectif, les cotisations ne sont pas obligatoires, ni pour l’employeur ni pour l’employé. Celles de l’employeur sont considérées comme un avantage imposable, par conséquent les revenus de l’employé augmentent et les contributions sont assujetties aux taxes salariales. C’est pour cette raison que ce régime est souvent combiné avec un Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB).

Comme pour le RVER, la portion cotisée par l’employé lui appartient pleinement et est considérée comme un REER.

Le Régime de participation différée aux bénéfices (RPDB)

Seul l’employeur peut cotiser au RPDB. «Combiner un RPDB et un REER collectif permet d’éviter les taxes salariales pour les employeurs et les avantages imposables pour les employés», précise Daniel Harissa.

Toutefois, les cotisations dépendront des bénéfices réalisés par l’entreprise et pourraient donc être réduites ou suspendues.

Autre particularité: il existe un délai de rétention maximal de deux ans avant que la cotisation de l’employeur «appartienne» à l’employé. Si ce dernier quitte l’entreprise avant ce délai, les sommes cotisées par l’employeur retourneront à ce dernier.

Le Régime de retraite simplifiée (RRS)

Le RRS est relativement répandu dans les moyennes entreprises et est à cotisations déterminées. Il est administré par une institution financière, ce qui facilite sa gestion. «C’est une option intéressante, car il est semblable à un fonds de pension traditionnel, mais à moindre coût pour l’entreprise», mentionne Daniel Harissa.

Les cotisations de l’employeur sont obligatoires – alors que celles de l’employé ne le sont pas – et ne dépendent pas des bénéfices de l’entreprise. Il n’y a ni taxes salariales ni avantages imposables.

Les cotisations patronales sont habituellement immobilisées pour la retraite, c’est pourquoi, habituellement, ce régime n’est pas utilisé dans le cadre du RAP ou du REEP.

CONSEILS

Pour tirer le maximum du régime de retraite de votre employeur, informez-vous afin de bien connaître ses avantages et ses inconvénients.

Si vous êtes bénéficiaire d’un régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées et que vous quittez votre emploi avant l’âge de la retraite, vous aurez accès à différentes options pour transférer les fonds accumulés. Renseignez-vous adéquatement avant de prendre cette décision importante.

