De longues files d’attente ce matin pour faire changer ses pneus

Les premiers flocons qui tombent ce matin sur plusieurs régions du Québec ont pressé plusieurs automobilistes à se rendre au garage pour faire leur changement de pneus.

TVA Nouvelles s’est rendu tôt ce matin dans un garage de la Rive-Sud de Montréal et a constaté qu’une longue file d’attente était déjà en place pour faire faire son changement de pneus, même si le commerce ouvre seulement à 8h.

Des automobilistes rencontrés par notre journaliste expliquent s’être levés au petit matin pour espérer être au début de la file d’attente et faire changer ses pneus rapidement.

«Tous les ans, je fais ça, je me lève de bonne heure. On se met en ligne et on attend que ça ouvre pour faire changer nos pneus», lance un homme au volant de sa voiture.

Une autre automobiliste affirme avoir été surprise par la neige et avoir décidé de venir faire son changement de pneus ce matin.

Les propriétaires de véhicule ont jusqu’au 1er décembre pour faire poser leurs pneus d’hiver.

Ceux qui n’ont pas déjà pris leur rendez-vous devront probablement faire la file pendant quelques heures chez un garagiste.