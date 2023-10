Des images de l’attaque du Hamas montrées aux journalistes de la colline

L’ambassade d’Israël au Canada a décidé de montrer aux journalistes de la colline des images graphiques de l’attaque du Hamas sur les kibboutz survenue le 7 octobre et captée sur des caméras GoPro et des caméras de sécurité.

Si les images les plus explicites avaient été évacuées du montage – viols, démembrements, décapitations, a indiqué l'ambassade – la vidéo démontrait tout de même des actes d’une grande violence.

Elle s’est ouverte sur des images du moment de l’intrusion en sol israélien par les terroristes du Hamas et du Djihad islamique palestinien tuant tout ce qui bouge à la mitraillette.

Dans une séquence suivante, des terroristes ont lancé une grenade dans un abri anti-missiles rempli de résidents du secteur ayant cherché refuge, et tirant sur un homme tentant de sortir du piège.

Sur des images captées sur une GoPro fixée à la tête d’un terroriste, l’on put voir les assaillants pénétrer dans les résidences à la recherche d’humains, des maisons ravagées de balles et des flaques de sang. Et sur la banquette arrière d’un véhicule incendié, deux corps complètement calcinés.

La présentation a été suivie d’une période d’échange avec un attaché de l’armée israélienne au Canada, qui a fait état d’attaques indiscriminées entre les membres des forces israéliennes et des civils.

Querelle pour la couverture «médiatique»

L’événement de l’ambassade d’Israël s’est déroulé quelques minutes avant une autre conférence de presse organisée par des militants propalestiniens, et ce, dans la même salle destinée à la presse.

Ces derniers étaient venus faire une liste de demandes au gouvernement canadien, allant au-delà du cessez-le-feu et de la mise sur pied d’un couloir humanitaire.

Ils ont réclamé au gouvernement Trudeau d’appuyer une enquête pour crimes de guerres à l’endroit d’Israël auprès de la Cour pénale internationale, ainsi qu’un gel de l’envoi d’armes vers l’État hébreu.

«Ce que nous avons vu dans les dernières semaines est une campagne de propagande de masse destinée à retirer aux Palestiniens leur humanité afin de justifier une guerre contre des citoyens et des crimes de guerre, et c'est exactement ce qui s’est passé», a dit Ahmad Al-Qadi, de l’organisation Justice For All Canada.