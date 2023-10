«Elle a joué aux Indiens et elle a bien joué son rôle»

Buffy Sainte-Marie est un nom que la majeure partie des Canadiens anglophones reconnaissent.

L’artiste, qui vient tout juste de prendre sa retraite en raison de problèmes de santé, a eu une carrière prolifique sur soixante ans, basée sur son identité autochtone.

Toutefois, un reportage de CBC a récemment remis en question ses origines autochtones, partageant des témoignages de membres de sa famille qui soutiennent qu’elle aurait plutôt des origines européennes.

«C’est un grand deuil», dit Jacques T. Watso, conseiller au Conseil des Abénakis d’Odanak. «Elle a tellement contribué aux Premières Nations que ça vient comme une onde de choc dans les communautés.»

Ce reportage soutient, entre autres, que Buffy Sainte-Marie serait issue d’une famille non autochtone aux États-Unis et qu’elle aurait prétendu être née dans une communauté autochtone au cœur de la Saskatchewan.

Dès ses débuts, Sainte-Marie a fièrement affirmé son identité en tant que femme crie, née au Canada. Tout au long de sa carrière, elle a célébré son succès en tant qu'icône autochtone et est rapidement devenue un modèle de réussite pour sa communauté.

«Elle a pris la tribune au nom des Premières Nations, elle a enlevé le micro aux membres des Premières Nations», soutient le conseiller abénakis. «En 2018, elle a gagné un prix aux Juno, mais c’était au détriment des artistes autochtones.»

Buffy Sainte-Marie n’est pas la seule à avoir prétendu être Autochtone, mais ce phénomène a d’énormes répercussions sur les communautés du Canada.

«Ils prennent la place et disent en quelque sorte aux Premières Nations que nous ne vivons pas nos cultures adéquatement, donc ils le feront à notre place», explique M. T. Watso. «Ils viennent chercher ce qu’il y a de plus beau dans nos communautés et le commercialisent et nous laissent tous les traumatismes.»

