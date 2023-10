Épuisée, la mairesse de Sherbrooke prend une pause pour récupérer

La mairesse de Sherbrooke va, sur les conseils de son médecin, se retirer de ses fonctions pour une durée indéterminée afin de se remettre d’un épuisement au travail.

Évelyne Beaudin en a fait l’annonce, lundi, dans un long message publié sur sa page Facebook.

«J’espère que cette pause qui m’est recommandée par mon médecin ne sera pas trop longue. Néanmoins, elle m’apparaît judicieuse en ce moment, car je veux éviter un état d’épuisement qui serait trop important et trop difficile à surmonter», a exprimé Mme Beaudin dans son message adressé à ses concitoyens.

La dirigeante de Sherbrooke n’a pas voulu donner de raison précise pour expliquer son épuisement, mais a souligné qu’être mairesse «est à la fois la chose la plus extraordinaire et la plus difficile qui est arrivée dans ma vie».

«J’ai toujours interprété le mandat que vous m’avez donné comme celui de changer les choses, pour le mieux, pour cette ville que nous adorons. Et on y arrive. Cependant, c’est souvent plus long et plus compliqué qu’on le souhaiterait. Quand on connaît la solution à un problème, c’est lourd de le voir persister dans le temps... mais c’est ça la vie», a évoqué la mairesse.

Mme Beaudin a souligné qu’elle va passer les prochains temps à se reposer et à faire des activités «qui [lui] font du bien», jusqu’à ce qu’elle se sente apte à reprendre son rôle.

En attendant, le maire suppléant Raïs Kibonge va prendre le relais à la tête de la Ville.

Évelyne Beaudin a été élue une première fois à Sherbrooke à titre de conseillère municipale en 2017. Elle a pris les rênes du parti Sherbrooke citoyen au cours de ce premier mandant, avant d’être élue mairesse en 2021.