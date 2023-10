Exposition automnale de Heffel Montréal: des œuvres de Riopelle, Borduas, Lemieux et Letendre en vedette

Sept pièces maîtresses de Jean Paul Riopelle seront en vedette du 2 au 8 novembre lors de l’exposition automnale de la maison Heffel Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR HEFFEL MONTRÉAL

La valeur des œuvres de Riopelle, qui aurait eu 100 ans le 7 octobre dernier, est estimée entre 30 000$ et 5 millions$. Le Lot 012, une huile sur toile sans titre (toutefois au verso elle est baptisée «Composition #2»), est la pièce nécessitant les poches les plus profondes, sa valeur étant estimée entre 3 et 5 M$.

PHOTO FOURNIE PAR HEFFEL MONTRÉAL

L’exposition, qui se déroulera au 1840, rue Sherbrooke Ouest, réunira aussi des pièces de Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Lemieux et Rita Letendre, pour ne nommer que ces grands artistes.

PHOTO FOURNIE PAR HEFFEL MONTRÉAL

Le prochain encan où seront mises en vente ces œuvres pour les plus fortunés aura lieu le 23 novembre prochain.

Plus d’information est disponible en ligne.