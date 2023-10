«Est-ce que je peux m’attendre à ce que la qualité soit la même?»: la formation accélérée en construction soulève des questions

«Il y a certains pièges dans lesquels il ne faudrait pas tomber», estime un entrepreneur en construction qui salue les efforts de Québec pour attirer des travailleurs avec un programme accéléré, mais qui s’inquiète des effets sur la qualité de la formation.

«On compresse certaines heures de formation, alors moi, comme employeur, est-ce que je peux m’attendre à ce que la qualité soit la même?», se demande Simon Berlinguet, copropriétaire de l’entreprise de charpentes Bastio, de Saint-Hyacinthe, qui emploie entre cinq et huit charpentiers.

«On a une grosse pression pour la qualité de nos ouvrages», ajoute-t-il.

D’après Simon Berlinguet, il faudra que la future formation soit solide.

«Est-ce que le diplôme d’études professionnel (DEP) va disparaître? Parce que si les gens ont le choix de quelque chose de rapide avec la subvention...», s’interroge-t-il.

Formation accélérée

Lundi, Le Journal rapportait que pour pallier la pénurie de main-d’œuvre sur les chantiers, Québec lancera une offensive pour former 4000 à 5000 travailleurs.

Un cours accéléré payé 25$ l’heure en moyenne sera offert pour attirer les nouveaux talents.

«Ça va amener beaucoup de monde en construction, mais ce dont on a besoin en ce moment, ce sont des compagnons, qui dirigent des équipes», a partagé Maxime Beauregard, charpentier-menuisier compagnon, frère de Simon Berlinguet et copropriétaire de l’entreprise avec lui.

Photo Francis Halin

«On va avoir des bras, mais on va peut-être manquer un peu de main-d’œuvre compétente», lance-t-il.

Bonne nouvelle

D’après Éric Côté, PDG de la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec (CEGQ), l’offensive du gouvernement Legault est une bonne nouvelle pour atténuer les effets de la pénurie de main-d’œuvre.

«On pourrait aussi en profiter pour stimuler le recrutement de femmes et de gens issus de la diversité, notre industrie a du rattrapage à faire en cette matière», a-t-il dit.

Pour l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), l'offensive est souhaitable, notamment pour les personnes qui « n’ont pas le luxe de se permettre un temps d’arrêt non rémunéré », selon les mots d'Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation de l'association patronale.

« Jamais, au cours des cinq dernières années, les programmes de formation professionnelle associés aux métiers de la construction n’ont produit un nombre aussi faible de diplômés. À l’inverse, les programmes avec expérience en chantier développés connaissent un succès notoire depuis 1 an au Québec. Il y en a encore peu, mais l'industrie au complet, y compris les syndicats, veut pousser dans cette voie», a-t-elle ajouté.

Samedi dernier, Le Journal soulignait que le ministre du Travail, Jean Boulet, veut aussi plus de travailleurs étrangers temporaires en construction en mettant l’accent sur la reconnaissance de leurs compétences.