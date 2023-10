Formation accélérée en construction: bonne ou mauvaise idée?

La formation accélérée rémunérée annoncée par le gouvernement du Québec pour combler la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction a suscité un vif débat entre un représentant des travailleurs et un porte-parole des entrepreneurs, sur les ondes de LCN.

«C’est une fausse bonne idée. L’intention est louable pour atteindre un objectif d’avoir de la main-d’œuvre formée, mais présentement on est préoccupés surtout par le montant d’argent qui est investi», a lancé le président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction, Michel Trépanier.

Selon ce dernier, les 300 millions proposés par Québec sont mal investis. De plus, M. Trépanier déplore le manque de mesures pour assurer la rétention des travailleurs formés.

«Les travailleurs qui vont s’inscrire dans la formation en construction, ils n’auront aucune obligation d’aller travailler en construction par la suite», clame-t-il.

Ce dernier critique aussi la décision du gouvernement de prioriser cinq métiers et d’en délaisser plusieurs dizaines d’autres. Michel Trépanier craint que ces métiers écopent au cours de la prochaine année.

Pour le porte-parole de l’Association de la construction du Québec, Guillaume Houle, la mesure annoncée par Québec est appropriée aux besoins actuels du milieu de la construction.

«Ce sont les cinq métiers qui ont été identifiés, avec les partenaires de l’industrie, comme étant les métiers les plus à risque de représenter une pénurie de main-d’œuvre», soutient-il.

Michel Trépanier, quant à lui, estime que le gouvernement effectue un «show de boucane», notamment en refusant de privilégier l’alternance travail-étude dans son plan.

«On va écoper par l’entêtement d’un gouvernement qui n’a pas écouté l’industrie. L’alternance travail-étude, on aurait pu l’implanter dès l’année prochaine», affirme le leader syndical.

«Il y a lieu de revoir complètement notre système de formation professionnelle au Québec, mais là on vit une urgence actuellement», lui répond toutefois Guillaume Houle.

Qualité de travaux

M. Trépanier craint par ailleurs que la formation accélérée n’ait un impact négatif sur la qualité de la construction. Il s’inquiète aussi du processus d’inspection des chantiers, qui relève de l’Association de la construction du Québec.

«Des entrepreneurs qui surveillent des entrepreneurs : c’est ça le domaine de la construction au Québec et nous [...] on veut avoir de la vigie comme dans d’autres provinces. On veut s’assurer qu’il y a des membres indépendants qui viennent vérifier à certaines étapes d’un chantier pour s’assurer de la qualité des travaux», a-t-il déclaré.

«Les membres de mon conseil d’administration sont indépendants et ils ont mis en place des processus avec des professionnels qui vont inspecter. Ces gens-là sont redevables devant un ordre professionnel et je ne te laisserai pas dire n’importe quoi sur la qualité et la santé-sécurité des travailleurs», s’est rapidement empressé de lui répliquer Guillaume Houle.

Pour voir le débat complet, visionnez la vidéo ci-haut.