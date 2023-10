«De l’argent dans le beurre»: des frigoristes émettent des doutes par rapport à la formation accélérée en construction

Les personnes qui souhaitent devenir frigoristes auront un enseignement trois fois moins long après l’annonce du gouvernement Legault pour former près de 5000 ouvriers dans la construction d'ici l'été 2024.

• À lire aussi - Offensive de recrutement en construction: une formation accélérée payée 750$ par semaine

• À lire aussi - «Est-ce que je peux m’attendre à ce que la qualité soit la même?»: la formation accélérée en construction soulève des questions

Habituellement, une formation de 18 mois est nécessaire pour faire ce métier, soit de faire l'installation et la réparation d'unités d'air climatisé dans les résidences, les commerces et les entreprises. Est-ce qu’il y a un risque de condenser les notions en seulement six mois?

«Je trouve cela rapide, a affirmé le propriétaire de Climatisation VB, Vincent Beaudry. Il faudra voir quel type de frigoriste ils veulent former. Est-ce que ça va donner une formation bâclée? On ne le sait pas pour le moment.

Écoutez la chronique du journaliste Alexandre Moranville au micro de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

«Il va falloir qu’il les enligne comme il faut. Toutefois, dans notre métier, on apprend plus sur le terrain qu’à l’école.»

Il n’est pas convaincu que le taux de rétention pourrait être meilleur que par le passé.

«C’est ce qui me fait peur avec de grosses subventions de même, a-t-il ajouté. Ils font leurs cours et à la fin, ils voient qu’ils n’aiment pas cela. C’est ça qui peut arriver si tu payes leur formation.»

Une recommandation

Chaque étudiant recevra une bourse d'un montant se situant entre 9000$ et 15 000$ à la réception de son diplôme de frigoriste. M. Beaudry a une recommandation afin de s’assurer que les nouvelles recrues demeurent dans le métier pendant quelques années.

«Le montant lié à la diplomation, je leur remettrais seulement au moment où ils deviennent “compagnon” [8000 h, dont 1800 h de formation].

«Si un étudiant fait sa formation et collecte son 15 000$, mais n’aime pas cela pour une raison ou une autre. Ils pourraient donner de l’argent dans le beurre.»

Coup d’épée dans l’eau?

Les formations accélérées débuteront en janvier. Toutefois, ça pourrait être un coup d’épée dans l’eau pour les frigoristes qui se spécialisent dans les installations résidentielles.

«Pour être prêt pour la grosse saison, on doit les embaucher en mars ou en avril. Si ces nouveaux frigoristes arrivent en juin, c’est trop tard.

«Il est possible que nous ayons besoin d’un employé en juin, mais peut-être pas.»

Le taux de roulement de la main-d’œuvre a été un enjeu pour cette compagnie, qui compte sur une équipe de sept frigoristes. M. Beaudry a dû user de son imagination pour attirer de nouveaux employés.

«Les bassins [de la CCQ] pour les frigoristes ont ouvert il y a deux semaines. Ça veut dire que je peux engager n’importe qui sans formation et les former à ma façon à moi. C’est moins bon parce que c’est moi qui dois les former.»

Il n’avait pas le choix d’utiliser cette avenue. Les frigoristes ne couraient pas les rues.

«On a un gros roulement d’apprentis. Il fait chaud et il faut aller dans le grenier des clients. Il n’y en a pas beaucoup qui demeurent dans le métier.»