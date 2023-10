Grève du transport scolaire au Saguenay: des parents «pris en otage»

Les chauffeurs d’autobus scolaire de Saguenay ont officiellement déclenché une grève générale illimitée, lundi matin. Bien qu’ils comprennent les revendications des syndiqués, certains parents d’élèves se sentent «pris en otage» par la situation.

Les conducteurs d’autobus des centres de service scolaires de La Jonquière et des Rives-du-Saguenay, et de l’École Riverside se sont tournés vers leur dernier recours après avoir fait deux jours de grève consécutifs, les 16 et 17 octobre derniers.

«Je les comprends, parce que c’est vrai qu’ils doivent se battre pour des meilleures conditions de travail. Par contre, c’est nous [les parents] qui devons trouver du temps pour aller porter et chercher nos enfants à deux écoles différentes tous les jours d’ici à ce que ça se règle», fait valoir Marie-Pierre Guay, une mère de deux enfants d’âge scolaire de Chicoutimi.

D’autres, comme Myriam Roy, vont jusqu’à affirmer qu’ils se sentent «pris en otage» par la décision du Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et du Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN.

«Mes enfants ne sont pas inscrits au service de garde. Je paie 480$ pour le transport du midi parce que je suis à pied, donc je peux pas les voyager et là je vais devoir trouver quelqu’un et repayer pour les faire transporter», constate-t-elle sur le groupe Facebook Spotted Chicoutimi et Chicoutimi-Nord.

Covoiturage

La situation est encore plus complexe à gérer pour les parents de municipalités en périphérie de Saguenay, dont les enfants doivent se rendre à l’école secondaire située à des dizaines de kilomètres de la maison.

Des résidents de Saint-Ambroise, de Saint-Félix-d’Otis ou de Larouche ont donc pris les choses en main et essaient d’organiser du covoiturage en attendant le dénouement du conflit.

Menaces à exécution

Le 18 octobre, la présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, Josée Dubé, avaient annoncé que les deux syndicats débuteraient la grève générale le 30 octobre, si aucune entente n’intervenait avec la partie patronale d’ici là.

Ces derniers, dont les membres sont sans contrat de travail depuis le 30 juin dernier, avaient volontairement laissé plusieurs jours entre l’annonce et le déclenchement de la grève. Ils espéraient ainsi motiver l’employeur à trouver un terrain d’entente, sans succès.