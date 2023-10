Guerre Israël-Hamas: «la mort c’est comme un fantôme qui m’entoure»

L’angoisse des familles dont les proches se trouvent coincés à Gaza après la coupure des communications s’intensifie.

C’est d’ailleurs le cas de cette Montréalaise qui a perdu plusieurs membres de sa famille aux mains de l’armée israélienne.

Dayla Shaath dit vivre une inquiétude constante depuis le début du conflit armé qui a débuté le 7 octobre dernier au Proche-Orient.

«On vit la misère. On a peur de se réveiller et de savoir qu’ils n’existent plus. La mort c’est comme un fantôme autour de moi. La mort ne va pas me prendre, mais va prendre ma famille», dit-elle avec émotion.

«Ma famille fait partie des 1,2 million de Palestiniens à Gaza qui ont fui leur maison. Plus que 50% des maisons sont endommagées», s’attriste-t-elle.

En tant que thérapeute spécialisée avec les enfants autistes, elle a entrepris un voyage humanitaire en janvier dernier dans un hôpital de Gaza.

«Quand j’étais à Gaza, des fois, j’entendais des bombardements et je peux vous dire que je m’en foutais de savoir c’était qui ou c’était quoi. La seule chose que je me demandais c’est est-ce que j’allais être une survivante ou pas», raconte-t-elle.