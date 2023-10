Interdit d’entrer au tribunal avec son couteau religieux: un juré sikh «embarrassé et discriminé»

Un juré sikh qui se serait fait interdire l’entrée au tribunal parce qu’il portait son couteau religieux pourtant réglementaire a été libéré de ses fonctions après s’être senti «embarrassé et discriminé» à la porte.

«Je me suis senti comme si j’avais fait quelque chose de mal, comme si j’étais un criminel. Le garde de sécurité m’a dit “c’est trop long, tu ne peux pas rentrer avec. Si tu le retires, tu pourras le reprendre à la sortie”. On m'a fait rester là comme si j'avais fait quelque chose de mal», a déploré l’ex-juré Jatinder Singh, selon «The Telegraph» dimanche.

Lundi dernier, l’homme avait été convoqué comme juré à la cour de la couronne de Birmingham, au Royaume-Uni, au moment où un garde de sécurité lui aurait interdit l’entrée avec son kirpan, un couteau religieux porté en signe de foi, après la pause du dîner.

Pourtant, l’homme était entré sans la moindre anicroche en matinée pour répondre à son devoir de membre du jury, selon la BBC.

Mais même si la lame de son couteau ne dépassait pas les 10 centimètres, et que la limite pour celle d’un kirpan sikh admis à un tribunal britannique serait de 12,7 cm, le garde n’aurait pas voulu en démordre, selon «The Telegraph».

«Je me suis senti embarrassé, je me suis senti discriminé, je ne m'attendais pas à ce que cela m'arrive», a-t-il poursuivi selon la BBC.

Jatinder Singh n’aurait pas remis les pieds au tribunal depuis lundi, après avoir été libéré de ses fonctions, a annoncé le Ministère de la justice britannique, tandis que le Service des cours et tribunaux de Sa Majesté se serait excusé pour la détresse causée, en indiquant qu’elle révisera les mesures de sécurité avec ses agents pour éviter «que cela ne se reproduise».

«Même si on est ici depuis si longtemps, on a encore des problèmes avec le kirpan même si ça ne devrait plus être un problème, que ce soit avec le dastar (couvre-chef) ou tout autre article de foi», a-t-il martelé, à titre d’ex-secrétaire du conseil sikh britannique.