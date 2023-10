Intervention policière dans un cinéma de Gatineau, un adolescent arrêté avec une arme à feu

Plusieurs adolescents ont forcé une intervention policière au Cinéma 9 samedi soir à Gatineau, en Outaouais.

C’est vers 19h que les policiers du Service de police de la Ville de Gatineau ont été appelés à se rendre sur place pour une dispute entre deux groupes de mineurs.

Trois adolescents ont été arrêtés dans la salle de cinéma, dont un pour possession d’une arme à feu.

Les policiers ont aussi découvert un couteau et une petite quantité de cannabis illégal lors de la fouille du suspect. Il a reçu des constats d’infraction au niveau municipal, quant au maintien de la paix publique et du bon ordre.

Même si personne n’a été blessé, l’événement a été stressant pour les gens qui étaient sur place.

Aucune menace n’a été proférée envers les personnes qui étaient à l’intérieur de la salle, mais, selon deux témoins de la scène, cela a été assez terrifiant, surtout que les policiers leur auraient crié de se coucher au sol.

«Il y en a un qui avait quasiment le gun de sorti juste par [...] précaution. Là, tu fais comme OK, non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Tu t’en vas voir un film d’horreur, tu as la police qui débarque... C’est assez stressant», a raconté une spectatrice à TVA Nouvelles.

Comme la personne arrêtée est un mineur, les policiers ont agi en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il a été reconduit chez son parent.