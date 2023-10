Israël-Hamas: «il ne faut pas s’attendre à une guerre éclair»

Un spécialiste en stratégies militaires croit que la guerre dans la bande de Gaza entre les forces israéliennes et le Hamas sera très longue.

«Le Hamas est une force qui est solide et qui est bien établie sur son terrain. Ça va être très difficile de trouver une solution magique», explique Simon Leduc, ancien officier de renseignements militaires.

Pourtant, le nombre de brigades militaires d’Israël a fortement augmenté depuis les dernières journées.

«Les Israéliens avaient 10 brigades avant le 7 octobre et maintenant ils sont à 38 brigades»

Ce qui complique la situation, c’est l’absence d’informations sur la position exacte des otages.

«Premièrement, les otages sont tous à des endroits différents. Deuxièmement, le réseau sous-terrain établi par le Hamas a plusieurs étages et c’est au dernier étage que se retrouvent les otages, donc il faut entrer à l’intérieur de l’endroit sans avoir recours aux communications puisque le signal ne passe pas à travers la terre et manœuvrer à l’intérieur pour se rendre au dernier étage pour libérer et ensuite revenir, c’est dangereux», dit-il.

Pour l’instant, Israël prépare son attaque dans la bande de Gaza.

«On est à l’étape préliminaire. On réalise de la reconnaissance et effectue un prépositionnement [des forces]. Ce sont des éléments avant-coureurs, mais ça va être une guerre très longue. Il ne faut pas s’entendre à une guerre éclair», souligne cet expert.

Voyez les explications de cet ancien officier de renseignements militaires dans la vidéo dans le haut de la page.