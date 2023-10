La réduflation touche aussi l’Halloween

La fête d’Halloween est également touchée par la réduflation: la taille des friandises données aux enfants est encore plus petite que l’an passé en raison des conditions économiques.

La taille des bonbons «Rocket», entre autres, a été réduite de 25%. Des petits paquets de M&M ne contiendraient que deux bonbons ou quatre.

Ce qui explique cette réduction de format: notamment la hausse du prix du sucre, qui a atteint des sommets depuis 2011. Le prix du cacao aussi : des prix record depuis 40 ans.

Pour le spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie Sylvain Charlebois, ce qui se produit était attendu.

«Ce qui est frappant avec les bonbons d’Halloween est qu’il ne sont pas sur nos tablettes à longueur d’année. Lorsqu’ils reviennent sur les tablettes, on s’aperçoit que les choses ont changé beaucoup depuis 1 an. On s’attendait à ça, le prix du sucre est très élevé ces temps-ci, celui du cacao. On s’attendait à des bonbons plus petits, mais cette année c’est vraiment frappant», a-t-il confirmé à TVA Nouvelles.

Dans un magasin de Québec, les petites portions de Glosette aux amandes ont augmenté de 25 cents de plus par rapport à l’an passé.

Un paquet de jujubes Maynard contenait pour sa part 15 grammes de moins de friandises que l’an dernier.