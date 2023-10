Les forces américaines en Irak et Syrie attaquées 23 fois en deux semaines

Les forces américaines et leurs alliés basés en Irak et en Syrie ont été la cible de 23 attaques de drones ou de roquettes depuis deux semaines, a affirmé lundi un haut responsable américain de la défense.

Le nombre d'attaques visant les forces américaines et de la coalition internationale antijihadiste déployées en Irak et en Syrie a augmenté depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, groupe islamiste palestinien proche de l'Iran.

«Entre le 17 et le 30 octobre, les forces américaines et de la coalition ont été attaquées au moins à 14 reprises en Irak et à 9 reprises en Syrie», a déclaré le responsable américain.

Ces attaques ont été menées à la fois avec des drones et des roquettes et «la plupart ont échoué à atteindre leur cible grâce à nos défenses robustes», a-t-il ajouté.

Washington accuse Téhéran d'être impliqué par procuration dans ces attaques. Les forces américaines ont mené la semaine dernière des frappes dans l'est de la Syrie contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des «groupes affiliés», selon le ministère américain de la Défense.

Le Pentagone avait indiqué vendredi que 21 soldats avaient été légèrement blessés dans ces attaques et qu'un contractuel de l'armée a succombé à une crise cardiaque alors qu'il se mettait à l'abri lors d'une fausse alerte.

Le responsable de la défense a indiqué lundi qu'aucune autre victime n'était à déplorer.

Washington compte environ 900 soldats en Syrie et près de 2 500 en Irak qui combattent l'organisation jihadiste État Islamique et mènent fréquemment des attaques ciblant les jihadistes.