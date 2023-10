L'ex-fiancée d'Aaron Carter poursuit les médecins qui lui ont prescrit les médicaments avant sa mort

La mère de l'enfant d'Aaron Carter a intenté une action en justice contre les médecins et les pharmaciens qui ont prescrit les médicaments de la pop star avant sa mort.

Le médecin légiste du comté de Los Angeles a déterminé que le décès de la star, survenu en novembre 2022, était accidentel, affirmant qu'il s'était noyé dans sa baignoire après avoir inhalé du gaz difluoroéthane et pris des pilules d'alprazolam. Son ex-fiancée, Melanie Martin, a exprimé son scepticisme quant aux conclusions et a maintenant déposé une plainte pour décès injustifié au nom de leur fils de 23 mois, Princeton Lyrik Carter.

Selon TMZ.com, le procès allègue que les médecins ont prescrit de l'hydrocodone, de l'oxycodone et de l'alprazolam sans justification médicale, connaissant sa « santé mentale et son état psychiatrique ». En 2019, Aaron Carter avait révélé qu'une schizophrénie et un trouble bipolaire lui avaient été diagnostiqués. Il avait également commencé un traitement pour son addiction aux médicaments.

La plainte déposée cite la chaîne de pharmacies Walgreens parmi les accusés, affirmant que les médicaments et leurs quantités auraient dû inciter le personnel à agir. Melanie Martin, au nom de leur fils, demande des dommages-intérêts d'un montant non précisé.