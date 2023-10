Musée régional de la Côte-Nord: Sociofinancement pour une exposition permanente

Le Musée régional de la Côte-Nord sollicite l’aide du public pour renouveler son exposition permanente. Une campagne de sociofinancement a été lancée pour boucler le budget de ce projet d’1 million $, alors que cette exposition n'avait pas été renouvelée depuis 18 ans.

«Elle était un peu classique, par division. On parlait de la géographie, de la présence innue, des déplacements. Ça laissait beaucoup de vide», a indiqué le chercheur et conservateur du musée, Steve Dubreuil.

Le concept de la prochaine exposition permanente est déjà élaboré. Elle mettra en valeur les gens qui ont fréquenté le territoire et sera interactive et les visiteurs déambuleront sur une carte géographique.

«En arrivant sur un toponyme donné, par exemple Pointe-aux-Anglais, on va voir apparaitre un objet issu de ce secteur qui va provenir du naufrage de la flotte de Walker en 1711 et soudainement, on a une magnifique assiette qu’on va pouvoir faire pivoter virtuellement, qui elle, se trouve dans notre collections», a précisé Steve Dubreuil.

La numérisation en trois dimensions de 200 des 10 000 pièces de la collection du musée fait également partie du projet de renouvellement de l’exposition permanente. Le projet d’1 million $ a déjà reçu des engagement totalisant 900 000 $ de différentes instances gouvernementales.

«On a besoin d’aller un peu plus loin pour offrir quelque chose de qualité pour l’ensemble de l’offre touristique régionale. C’est pourquoi on a lancé une campagne de sociofinancement sur la plate-forme la Ruche. On a un objectif ambitieux, celui de 70 000 $. On croit que c’est atteignable. Si on l’atteint, le ministère du Tourisme va bonifier le montant de 35 000 $», a indiqué Joanie Jacques, directrice du Musée régional de la Côte-Nord.

Le sociofinancement est apparu comme la meilleure solution pour faire face à l’inflation et les coûts élevés de l’implantation des technologies numériques.

La philanthropie, de plus en plus, est un passage obligatoire pour les musées. On peut compter sur les bailleurs de fonds mais les enveloppes n’ont pas bougé beaucoup dans le temps. On peut maintenir certains services, mais si on veut aller plus loin et offrir un service de qualité, on doit aller vers d’autres formes de financement», a indiqué Joanie Jacques.

L’objectif de l’équipe du musée, qui a bien l’intention de marquer un grand coup avec ce projet, est de débuter l’installation de la nouvelle exposition permanente au printemps prochain, pour une inauguration en 2024.

«Il faut que ce soit l’fun aussi. Il ne faut pas qu’un musée prenne les allures d’une bibliothèque des années 50 où en en ressort un peu déprimé. Ça implique des coûts aussi, 2023 l’oblige. J’ai bien espoir que notre exposition fera jaser d’elle», a ajouté Steve Dubreuil.