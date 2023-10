Ottawa bannit des applications chinoises et russes de ses téléphones

OTTAWA | Après TikTok, le gouvernement fédéral bannit le téléchargement et l’utilisation d’un réseau social chinois et de logiciels de cybersécurité russes des téléphones de ses fonctionnaires à cause de risques pour leur vie privée et la sécurité nationale.

«Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données des applications WeChat et Kaspersky donnent un accès considérable au contenu de celui-ci», peut-on lire dans un communiqué du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Le réseau social WeChat, immensément populaire en Chine, compte plus d’un milliard d’utilisateurs.

Elle permet, comme Facebook, d’envoyer des messages textes, vocaux, de publier des statuts, mais aussi d’effectuer des paiements en ligne.

En février dernier, Ottawa avait banni TikTok de ses appareils mobiles, une autre application chinoise populaire, pour des raisons de sécurité.

La société russe de cybersécurité Kaspersky offre quant à elle des services de sécurité informatique comme des logiciels antivirus.

Ottawa dit n’avoir aucune raison de «croire que des renseignements du gouvernement ont été compromis», son approche étant préventive.

«La décision de supprimer et de bloquer les applications WeChat et Kaspersky a été prise pour que les réseaux et données du gouvernement du Canada demeurent sécuritaires et protégés», poursuit le ministère.

Quant à l’utilisation de ses applications par le grand public, il s’agit avant tout d’un choix personnel, ajoute-t-on.