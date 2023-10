Patrice St-Amand reconnu coupable de tentative de meurtre

Patrice St-Amand a été reconnu coupable de tentative de meurtre envers l'ex-propriétaire de l'Hôtel Central Parent, Sylvie Lachapelle – c'est ce qu'a déclaré le juge Simon Ricard au palais de justice de La Tuque lundi après-midi.

Il est dit que, hors de tout doute raisonnable, Patrice St-Amand avait l'intention de tuer et qu'il n'a quitté l'établissement que lorsque que Mme Lachapelle était inerte.

Le Tribunal n'adhère pas au témoignage de l'accusé Patrice St-Amand. C'est ce qu'a prononcé le juge Simon Ricard qui l'a qualifié d'incohérent, d'invraisemblable et de mensongère.

Il ajoute aussi qu'il a usé de manipulation et qu'il a feint l'amnésie, alors qu'il se souvient de plusieurs petits détails comme le nombre et la marque des bières qu'il a consommées et des paroles qu'il a prononcées devant la propriétaire, mais n'aurait aucun souvenir de l'agression.

Lorsque le juge a mentionné ne pas lui accorder de crédibilité, St-Amand a souri.

D'autres détails à venir.