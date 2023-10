La déclaration du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, sur l’engouement de faire du bénévolat pour bâtir un pays n’est pas sa meilleure, selon Mathieu Bock-Côté.

Le chroniqueur politique, qui n'a jamais caché son amour pour un Québec indépendant, a remis en question le discours de PSPP.

«C’est une maladresse indéniable! [...] On a l’impression que Paul St-Pierre Plamondon, qui s’est imposé comme un leader politique, a repris sa tenue de chef scout. Je pense que lorsqu’il utilise cette formule, c’est maladroit et inexact. Ça lui donne un air exagérément juvénile, mais c’est une déclaration que l’on va rire longtemps», explique-t-il.

Le chef péquiste avait mentionné qu’il n’y aurait pas nécessairement de sacrifices dans les jours suivant l’indépendance du Québec puisque les citoyens seraient heureux de contribuer gratuitement au nouveau pays.

«Le travail pour bâtir un Québec à notre image ne sera pas vu comme un sacrifice, mais bien comme un défi qui se vit en toute fierté (...) Les gens vont donner leur temps bénévolement avec plaisir. Je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant parce que ça va être la fierté qui remplace la peur», mentionne Paul St-Pierre Plamondon.

Pour Gaétan Barrette, ces propos lui rappelaient un moment bien précis de l’histoire du Québec.

«Pour les jeunes qui n’ont pas connu la Révolution tranquille, il avait l’air d’un curé quand les curés disaient "éloignez-vous de l’argent, allez économiser les régions, rapprochez-vous de la terre pour vous rapprocher de Dieu". Dans cet exemple, c’était non vous n’aurez pas de turbulences, vous n’aurez pas de sacrifices, vous allez faire du bénévolat pour vous rapprocher du saint des saints qui est l’indépendance dans la joie et dans l’allégresse, c’est n’importe quoi et gênant», dit-il.

