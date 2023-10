Trois-Rives: Mobilisation citoyenne contre le retrait du pont temporaire

Les résidents de Trois-Rives profitent d'un court sursis avant d'être isolés à nouveau. Ils se sont mobilisés lundi pour empêcher le retrait du pont temporaire sur le chemin des Bêtes puantes, qui sera plutôt enlevé dans les jours à venir.

C'est leur seul accès pour aller faire les courses, travailler, ou encore porter les enfants à l'école. Installé quelques semaines après que le pont d'origine avait été emporté par l'eau, la plateforme temporaire devait être retirée lundi.

L'entrepreneur, Ponts Experts, a expliqué à TVA Nouvelles avoir reçu l'ordre de la municipalité régionale de comté (MRC) de Mékinac de suspendre l'opération prévue pour la journée. La MRC dit que l'entrepreneur n'a pu se présenter en raison des conditions météorologiques, alors qu'un tapis de neige recouvrait les sentiers.

Les résidents ne se réjouissent pas trop vite, et craignent plutôt que l'opération soit faite plus tard, en catimini, quand personne ne sera présent pour protester. Une chose est certaine, le retrait de la plateforme est toujours prévu, et devrait se produire très rapidement.

C'était une question de sécurité, a ajouté la directrice générale de la MRC de Mékinac, Nathalie Groleau. «La structure du pont comme telle, elle est solide, mais c'est vraiment les assises qui font que ce n'est pas aussi sécuritaire que l'on souhaite.»

En cas de crue, ou de fortes pluies, le pont temporaire risquerait de subir le même sort que son prédécesseur.

Une fois le pont retiré, la trentaine de résidents permanents sera complètement isolée. Plusieurs craintes sont soulevées, comme le besoin en nourriture, les aînés et personnes vulnérables qui n'auront pas accès aux services d'urgence, et les enfants qui ne pourront pas aller à l'école.

«La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut traverser sur la rivière, mais quand il fait froid et qu'il y a de la neige, ce n'est pas drôle traverser en chaloupe», s'est exclamé un résident.

Toutefois, l'accès devrait être rétabli avant Noël si les matériaux nécessaires à la construction d'un pont forestier sont rapidement disponibles. D'ailleurs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts devrait confirmer mardi si des poutres en acier assez longues sont disponibles pour démarrer tout de suite la construction.

Si les délais sont trop longs pour se procurer les poutres, une autre option est sur la table. «Le plan B, c'est de faire un pont temporaire, un pont Bailey. [...] Ce serait le plan B du ministère pour pouvoir donner accès aux résidents», a expliqué Mme Groleau. Un type de pont préfabriqué qui pourrait dépanner jusqu'au printemps.

En attendant les résidents rentrent chez eux, de l'autre côté de la rivière, en espérant que l'accès ne leur soit pas coupé avant leur prochaine sortie.