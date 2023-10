Une semaine d’extra à «Si on s’aimait»

Les participants de la quatrième saison du docuréalité Si on s’aimait, qui bat son plein à TVA, visionneront devant les caméras des moments clés de leur parcours afin de faire le bilan et de pousser plus loin leur démarche.

Cette 13e semaine de diffusion est une nouveauté de l’émission produite par Duo Productions, en collaboration avec Québecor Contenu.

«Les participants ont eu le privilège de visionner des épisodes ensemble. Habituellement, ils voyaient les épisodes chacun de leur côté. Ils ont ainsi pu voir, avant la diffusion, différentes étapes de leur parcours. Ça leur a permis de mettre des choses au clair, de se mettre à jour, et c’est bien intéressant à voir», a dit l’experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, en entrevue avec l’Agence QMI.

PHOTO FOURNIE PAR DUO PRODUCTIONS

Elle a salué leur «authenticité, leur vérité et leur vulnérabilité, à en oublier la caméra».

«C’est ce qui nous permet à chacun d’entre nous de nous reconnaître, de nous identifier et de nous laisser toucher», a ajouté celle qui fait de l’accompagnement depuis trois décennies.

Tournage de la deuxième saison de Si on s’aimait encore

Par ailleurs, le tournage de la deuxième saison de Si on s’aimait encore, la version du docuréalité consacrée à des couples qui souhaitent se donner une autre chance de poursuivre leur chemin ensemble, a eu lieu cet automne. On ne sait pas encore quand ce sera diffusé.

Écoutez la dernière entrevue avec Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio:

Pour ce qui est d’une éventuelle cinquième saison de Si on s’aimait, rien n’est encore confirmé du côté de TVA, selon ce que l’Agence QMI a appris.

Le docuréalité Si on s’aimait est proposé du lundi au jeudi, à 19h30, soit juste après la quotidienne Indéfendable.

On peut aussi voir Louise Sigouin chaque jeudi à Salut Bonjour pour une chronique liée à Si on s’aimait.