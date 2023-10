«Vous récoltez ce que vous semez»: l'Iran justifie les attaques contre des forces américaines

Les attaques menées ces derniers jours contre des bases des forces américaines en Irak et en Syrie sont «une réaction» à l'aide apportée par les États-Unis à Israël dans sa guerre contre le Hamas palestinien, a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie iranienne.

«Vous récoltez ce que vous semez. Soutenir et provoquer la tension entraînent une réaction», a dit Nasser Kanani au cours d'une conférence de presse à Téhéran.

Ces attaques «font partie des réactions (...) de ceux qui s'opposent à la présence illégale des États-Unis dans la région et qui protestent contre le soutien inconditionnel des Américains au régime sioniste», a-t-il ajouté.

Les forces américaines et leurs alliés ont été la cible d'au moins 16 attaques en Syrie et en Irak depuis le début du mois, a indiqué jeudi le Pentagone.

Washington a affirmé que Téhéran était impliqué par procuration dans ces attaques et a menacé de riposter «de manière décisive».

Washington compte environ 900 soldats en Syrie et près de 2 500 en Irak qui combattent le groupe État islamique (EI) et mènent fréquemment des attaques ciblant les jihadistes.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à «stopper» leur soutien à Israël. «Notre réponse tient en un mot: stop!», a-t-il répondu à une question portant sur l'ordre donné par le président américain Joe Biden à l'Iran de ne pas s'impliquer dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Par ailleurs, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri a affirmé lundi que «les combattants palestiniens» du Hamas étaient «prêts à faire face à une attaque terrestre d'Israël» dans la bande de Gaza.

«L'une des raisons de la résistance des combattants palestiniens est l'attention portée à la défense passive (...) Dans le nord de Gaza, ils disent avoir construit plus de 400 km de tunnels, dont certains peuvent être utilisés par des voitures et des motos», a expliqué le général dans un discours à Téhéran.

Il a précisé que «certains tunnels» avaient des accès «derrière les barrières» de sécurité en Israël.

À Téhéran, quelque 200 personnes se sont rassemblées lundi matin dans et devant la principale synagogue après un appel lancé par des responsables juifs du pays pour demander un cessez-le-feu et pour «condamner le massacre d'enfants, de femmes et de personnes sans défense».