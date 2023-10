Ado handicapée morte dans un bus adapté: sa sœur s’était noyée trois ans avant

Trois ans après la noyade de sa fillette dans la piscine familiale, le sort semble s’acharner sur une mère de Terrebonne, elle qui doit désormais faire le deuil d’un autre enfant depuis la mort mystérieuse de son adolescente quadriplégique dans un autobus scolaire il y a trois semaines.

La hauteur des comptoirs, la fourgonnette adaptée, les lève-personnes, le lit électrique réglable, les meubles adossés aux murs; il suffit de pénétrer chez Jackie Njionhou Sime pour constater que sa vie tournait autour de sa fille Gassiane, lourdement handicapée de naissance.

Larmes et insomnie

Depuis sa mort survenue le 6 octobre, la mère de famille de 41 ans compte quasiment sur ses doigts les heures de sommeil qu’elle a pu cumuler. Ses yeux sont creux, sa voix est faible, ses mains tremblent de faiblesse.

Dans une entrevue avec Le Journal, la femme d’origine camerounaise n’a jamais cessé de pleurer. Lorsqu’elle parle de sa Gassiane, elle se balance d’avant en arrière en frottant nerveusement ses cuisses. Entre deux questions, les silences sont longs et fréquents.

Photo courtoisie, Jackie Njionhou Sime

Jackie Njionhou Sime croyait avoir vécu la pire épreuve de sa vie, il y a trois ans, lorsque sa cocotte de 4 ans a profité d’un moment d’inattention à la maison pour aller se baigner. Les grands yeux pétillants de sa petite Maryskha se sont fermés à jamais ce jour-là. Elle s’est noyée. Rien n’aurait pu préparer la mère de famille à revivre un tel drame.

Dans des circonstances qui demeurent nébuleuses, la jeune Gassiane est morte dans un autobus scolaire adapté qui devait la ramener chez elle après l’école. Afin d’éviter un impact devant lui, le chauffeur aurait freiné brusquement alors qu’il circulait sur la route 335, à Laval. C’est à ce moment que le fauteuil de Gassiane aurait basculé vers l’avant, selon la police.

20 minutes

Le chauffeur s’est ensuite rangé en bordure de la route et a appelé son employeur. Or, selon ce que la famille a appris, il ne serait pas allé s’enquérir de l’état de ses passagers. Ce n’est qu’une vingtaine de minutes plus tard, lorsqu’un confrère est allé le rejoindre, qu’ils auraient découvert que Gassiane était inconsciente à l’arrière.

«Ç’a pris 20 minutes avant que quelqu’un aille voir ma fille, s’indigne la femme. Est-ce qu’elle aurait été vivante si le chauffeur était allé voir immédiatement? Il conduit un autobus avec des jeunes lourdement handicapés, il aurait dû aller voir.»

Après analyses, la police de Laval indique qu’il n’y aurait pas de négligence criminelle dans ce dossier pour le moment. La commission scolaire et l’entreprise de transport ont refusé notre demande d’entrevue. Une enquête du coroner est également en cours.

En attendant d’avoir des réponses à ses questions, Jackie Njionhou Sime s’accroche à ce qui lui reste de sa Gassiane, comme des bricolages affichés aux murs. Dans sa chambre, à côté d’une petite empreinte de pied peinte en rouge, un dessin de la fête des Mères accompagné d’un message se démarque des autres:

«Maman, je t’aime de tout mon corps.»