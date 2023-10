Il y a des histoires qui vous retournent le cœur. Mario Dumont met en lumière celle d’un étudiant qui a agressé sexuellement un enfant de 4 ans à Laval avec la bénédiction du père du bambin. Le père, qui est pharmacien, aurait aussi pris part à l’agression.

«Tu es père. Tu as un devoir de protection de ton enfant. Tu l’offres en pâture à un autre et tu participes. Tu as abandonné ton rôle de père, de protecteur», dénonce Mario Dumont.

Francis Leclair-Gaudreau, 29 ans, a été condamné à trois ans de prison pour ses crimes commis en 2018 et 2019. À l’époque, l’étudiant avait rencontré sur un site de rencontres un pharmacien deux fois plus âgé que lui. Les deux hommes avaient développé une relation fétichiste, mettant en scène des accessoires, dont des couches de bébé, rapportait le Journal de Montréal, hier.

«L’enfant a été abusé à tour de rôle par deux adultes. L’accusé a agi volontairement avec le père de sa victime. Les délinquants doivent comprendre qu’un enfant endormi ou inconscient n’est pas un jouet sexuel qu’ils peuvent utiliser selon leur bon vouloir», a déclaré hier le juge Serge Cimon lors du prononcé de la sentence au palais de justice de Laval. Le père indigne reviendra quant à lui en cour le mois prochain.

Mario Dumont est indigné. «C’est l’assouvissement des instincts, des pulsions sexuelles les plus basses.» [...] C’est absolument dégoûtant! Je n’ose pas imaginer la colère de la conjointe quand elle s’est rendu compte de tout ça», déplore notre chroniqueur.

