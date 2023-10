Channing Tatum et Zoë Kravitz se seraient fiancés

La vedette de Magic Mike et l’actrice de Big Little Lies auraient l’intention de passer à la vitesse supérieure après deux ans de relation, selon People.

Zoë Kravitz, 34 ans, semblait d’ailleurs porter une bague de fiançailles lorsque le couple a été photographié à la fête d’Halloween de Kendall Jenner à Los Angeles samedi. Les deux acteurs portaient des costumes coordonnés inspirés du film d’horreur de 1968 Rosemary’s Baby, avec Zoë Kravitz dans le rôle de Rosemary et Channing Tatum dans celui du bébé.

Photo MEGA/WENN

Les deux acteurs se sont rencontrés sur le plateau de tournage du prochain film de Zoë Kravitz, Pussy Island, et seraient ensemble depuis août 2021.

La vedette de Batman a précédemment qualifié Channing Tatum, 43 ans, de «personne merveilleuse» dans une entrevue accordée au magazine GQ. «Il me fait rire et nous aimons tous les deux l’art, parler d’art et explorer les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons», a expliqué Zoë Kravitz. «Nous aimons regarder un film, le décortiquer, en parler et confronter nos points de vue.»

Zoë Kravitz a été mariée à l’acteur Karl Glusman de 2019 à 2021, tandis que Channing Tatum a une fille de 10 ans prénommée Everly avec son ex-femme, Jenna Dewan, avec qui il s’est marié en 2009 avant une séparation annoncée en 2018.

Zoë Kravitz et Channing Tatum n’ont pas encore commenté les rumeurs de fiançailles.

