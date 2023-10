Zumba, cours de sushi et danse en ligne : de bien drôles d’activités organisées pour les profs d’un centre de services scolaire du Saguenay

Cours de sushis, quilles, zumba et jeux de société: alors que les profs sont débordés, un centre de services scolaire du Saguenay a voulu leur imposer des activités de «mieux-être» lors d’une journée pédagogique, une décision contestée par le syndicat d’enseignants à qui le tribunal a donné raison.

«Au départ, on avait peine à croire que c’était sérieux», lance Nicole Émond, présidente du Syndicat de l’enseignement de la Jonquière.

«On savait à quel point les enseignants avaient besoin de cette journée-là pour planifier, se concerter, on est à la veille d’un bulletin [...]. Se faire imposer des activités qui sont en dehors de notre fonction, pour nous, c’était inacceptable», ajoute-t-elle.

Lors de la journée pédagogique du 20 octobre, les enseignants du centre de services scolaire De La Jonquière ont été conviés à une journée d’activités obligatoires.

Après la présentation du plan d’engagement vers la réussite, en avant-midi, des activités de «mieux-être» étaient prévues en après-midi, sous le thème «Apprendre, s’amuser, consolider nos liens».

La liste de choix d’activités était longue: cours de cuisine, jeux de cartes et casse-tête, cours de plomberie résidentielle, randonnée pédestre, quilles, danse en ligne et hockey cosom notamment (voir la liste complète plus bas).

Cette demi-journée a été organisée à la suite d’un sondage dans lequel une majorité d’employés ont indiqué vouloir participer à des activités pour améliorer le sentiment d’appartenance, indique la direction.

«Le sentiment d’appartenance de nos équipes a, selon nous, un impact direct et positif sur la réussite éducative de nos élèves», affirme le directeur général, Sébastien Malenfant, dans une réponse écrite.

D’obligatoire à optionnelle

Le syndicat des enseignants, qui n’avait pas été consulté à ce sujet, a toutefois contesté l’obligation de participer à ces activités en réclamant une ordonnance de sauvegarde.

Un juge du tribunal d’arbitrage lui a donné raison, ordonnant au centre de services de rendre la participation optionnelle.

«On a accueilli [ce jugement] avec grande satisfaction», indique Mme Émond.

Même si l’intention du centre de services était louable, les moyens pris pour y arriver n’étaient pas les bons, selon le syndicat. «On ne peut pas accepter n’importe quoi», lance sa présidente.

Au centre de services scolaire, on indique que cette demi-journée s’est bien déroulée. «Il y a eu une très bonne participation aux activités, et ce, tous corps d’emploi confondus», indique M. Malenfant.

Activités de «mieux-être» imposées aux profs: la liste complète

Cours de cuisine – sushis

Cours de pâtisserie – desserts

Cours de charcuterie – saucisses

Clinique de course avec Jakours

Conférence de Josée Boudreault

Visite d’exposition

Cours de plomberie – maintenance tuyauterie résidentielle

Zumba

Randonnée pédestre

Équipe jeux de société / casse-tête / cartes

Hockey cosom

Quilles

Tournoi de volleyball

Danse en ligne

Entraînement

Source: document provenant du centre de services scolaire De La Jonquière transmis aux enseignants