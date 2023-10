Elle se retire d’un combat de boxe en apprenant par hasard que son opposante est trans

Une athlète amatrice de boxe a décidé de se retirer d’un combat parce que son opposante était une athlète trans, information qu’elle a apprise presque par hasard.

Katia Bissonnette de Saguenay n’a pas pris part au Championnat provincial de boxe qui se déroulait à Drummondville la fin de semaine dernière.

L’athlète de 36 ans était l’une des deux boxeuses inscrites dans sa catégorie de poids classe novice 0, cinq combats. Les novices qui ont participé à cinq combats sont éligibles aux compétitions provinciales.

Katia Bissonnette | capture d'écran, TVA Nouvelles

Katia Bissonnette affirme qu’elle aurait aimé être prévenue de la condition de son opposante. Elle a plutôt appris une heure avant le combat, presque par hasard, que son opposante est trans.

Son entraîneur a reçu un texto d’une autre personne, quelques minutes avant l’affrontement, l’avisant que sa rivale était en réalité une personne trans.

Rien dans la règlementation n’interdit l’inscription d’une personne trans, et Boxe Québec dit suivre les règles de Boxe Canada.

Katia Bissonnette se retrouve ainsi en position délicate. Elle ne connaît rien du passé de boxeuse de l’opposante, ni l’état réel de sa force de frappe.

La travailleuse autonome a décidé de ne pas courir le risque de participer au combat.

Katia Bissonnette | capture d'écran, TVA Nouvelles

«On n’avait aucune information. Il n’y avait donc pas pour ma part de consentement libre et éclairé sur ça, donc pour moi... Est-ce que ça prend des résultats, des tests? Personne n’avait réfléchi à ça avant», explique-t-elle.

La femme qui pratique le sport de manière récréative ne veut pas être blessée en raison d’un manque de réglementation.

«Ça peut quand même avoir des conséquences assez graves», ajoute-t-elle.

Photo fournie par Katia Bissonnette

Son entraîneur dénonce aussi le manque de balises, mais ne se dit pas contre la participation d’une personne trans aux compétitions. Il demande plus d’encadrement.

«C’est comme si on essayait de me vendre ça comme si c’était tout à fait normal, mais pour l’instant... Il y a un gros flou là-dedans. Dans la boxe, on se cogne dessus. S’il y a des risques pour une boxeuse, je manque d’informations pour prendre une décision éclairée», explique Denis Gravel, l’entraîneur du Club de boxe de Chicoutimi.

Katia Bissonnette dit ne pas en vouloir à Boxe Québec ni à sa rivale, qu’elle n’a pas rencontrée. Elle est prête à continuer sa carrière et va participer à un tournoi à la fin du mois à Rimouski.