Il relâche des dizaines de souris dans un McDonald’s pour dénoncer Israël

Un militant propalestinien a publié une vidéo de lui-même en train de relâcher des dizaines de souris peintes aux couleurs de la Palestine dans un McDonald's du Royaume-Uni, en criant «Fu** Israël».

La vidéo publiée sur TikTok et aussi sur X, nommée «Profitez de vos hamburgers aux rats» commence avec l’homme, qui porte un drapeau palestinien sur la tête, en train d’ouvrir le coffre de sa voiture.

La plaque d’immatriculation est camouflée par un carton où est écrit «PAIISTN – Palestine libre».

On le voit prendre une boîte remplie de souris peintes en rouge, vert et blanc – qu'il jette ensuite sur le sol du McDonald's de Birmingham, au Royaume-Uni, rapporte le MailOnline.

On voit par la suite les rongeurs se précipiter dans le restaurant au milieu des cris des clients. «Boycottez Israël ! F—k Israël !», dit l’homme en retournant à sa voiture.

Un porte-parole pour la chaîne de restaurant a confirmé l’incident.

«Nous sommes au courant d'un incident survenu ce soir dans notre restaurant Birmingham Star City, au cours duquel un certain nombre de souris ont été relâchées par un membre du public», a déclaré le représentant.

«Après avoir enlevé les souris, le restaurant a été entièrement désinfecté et nos partenaires antiparasitaires ont été appelés pour procéder à une inspection complète», a ajouté le porte-parole du géant de la restauration rapide.

L’incident est survenu après que la branche israélienne de l’entreprise a annoncé sa décision de faire don de repas gratuits aux troupes israéliennes dans la guerre contre le Hamas, a rapporté le Jerusalem Post.

«L’action de jeter des souris dans un restaurant où les clients mangent est extrêmement dégueulasse. Cela cause de la détresse à la fois aux personnes présentes et aux souris elles-mêmes, et c’est une chose à la fois cruelle et dangereuse», a jugé pour sa part Gary Mond, président de l’Assemblée nationale juive, au Jerusalem Post.

Les organismes de défenses des droits des animaux ont considéré qu’il s’agissait de la cruauté animale, tout en spécifiant que la cause des Palestiniens leur tenait à cœur.