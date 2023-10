Le Carnaval de Québec durera 18 jours pour ses 70 ans en 2024

Côtes transformées en glissades, plage hivernale, retour du Bal de Bonhomme... le Carnaval de Québec promet une «tempête de nouveautés» pour souligner son 70e anniversaire en 2024, en plus de prolonger d’une semaine les festivités.

Illustration fournie par le Carnaval de Québec

Alors que Bonhomme Carnaval soufflera ses 70 bougies, l’organisation table sur une programmation qui fera «le pont entre la tradition et l’innovation», a-t-elle dévoilé mardi matin.

La 70e édition du Carnaval de Québec aura exceptionnellement lieu sur une période de 18 jours couvrant trois fins de semaine, soit du 25 janvier au 11 février 2024, sous le thème «Déguédine pis sors».

Les carnavaleux devront quand même porter une attention particulière à la programmation, dont plusieurs éléments auront lieu du 2 au 11 février.

«En cette année anniversaire, on revient à une de nos fonctions premières : être une soupape pour l’esprit et un moment de réjouissance collectif», a déclaré Marie-Eve Jacob, directrice générale de l’événement.

Parmi les nouveautés, la Cité de glisse retiendra sans doute l’attention de plusieurs amateurs de l’hiver.

Du 25 au 28 janvier, les détenteurs de l’Effigie pourront dévaler la côte de la Pente-Douce (dans le quartier Saint-Sauveur) en crazy carpet ou en soucoupes, la rue de la Promenade-des-Sœurs (Cap-Rouge) en bateau rafting et la côte Ross (Sillery) en chambres à air.

Illustration fournie par le Carnaval de Québec

Parmi les autres ajouts cette année, il y aura notamment uine piste d’initiation au ice cross à la place Jean-Béliveau, et une plage hivernale aux quais de l’Espace Quatre Cents, où un ours d’escalade de glace de 45 pieds de haut sera notamment érigé.

Retour du Bal

Par ailleurs, les sculptures de glace et de neige pourront être admirées à la place George-V, tandis que le Bal de Bonhomme effectuera un grand retour dans la Salle de bal du Château Frontenac le temps d’une soirée, le 27 janvier.

Illustration fournie par le Carnaval de Québec

D’autres classiques de la fête seront également de retour, comme les deux défilés de nuit à Limoilou et sur Grande Allée, les spectacles sous le dôme de la Zone Loto-Québec, le Camping de Bonhomme, la course en canot et le bain de neige.

Le coeur de la fête sera toujours situé à la Place de l’Assemblée-Nationale. On y trouvera entre autres le Palais de Bonhomme qui aura comme particularité d’offrir un deuxième étage avec une terrasse offrant une vue sur le site.

Illustration fournie par le Carnaval de Québec

Le temps sera au coeur de l’aménagement du château : les visiteurs pourront redécouvrir la vie de Bonhomme et l’histoire du Carnaval à travers ses différentes pièces.

Un rallye virtuel est également organisé ; il permettra de partir à la découverte de l’évolution des Effigies à travers les époques en parcourant la ville avec son téléphone intelligent à la main.

Plus de détails à venir...

