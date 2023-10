Maladie de Crohn et colite ulcéreuse: derrière les tabous de ces maladies de plus en plus répandues

Douleurs abdominales, diarrhées, saignements, perte de poids... même si elles sont de plus en plus répandues au Canada, les maladies inflammatoires de l’intestin demeurent taboues et méconnues alors qu’elles bouleversent complètement le quotidien de ceux qui en souffrent.

«J’ai des patients qui ne veulent plus sortir de la maison [...] qui me demandent des notes pour pouvoir travailler à distance. Des fois, ils sont en meetings et doivent quitter, très souvent, pour aller à la selle ou parce qu’ils ont mal», a raconté le Dr Talat Bessissow, gastro-entérologue et professeur agrégé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université McGill, à Montréal.

D’ici 2035, pas moins de 1,1% de la population canadienne – soit 470 000 personnes – pourrait souffrir d’une maladie inflammatoire de l’intestin, comme la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, qui sont les deux plus courantes, et ce, à l’échelle du pays, a estimé le gastro-entérologue.

Impacts sur le quotidien

La colite ulcéreuse atteint uniquement le côlon, tandis que la maladie de Crohn touche tout le système digestif. Les symptômes les plus fréquents sont des crampes abdominales, la diarrhée, du sang dans les selles ou encore une perte de poids.

«Il y a un dérèglement qui fait que notre propre système immunitaire s’attaque à nos intestins et provoque une inflammation qui va perturber la capacité de notre corps à digérer et à éliminer les aliments correctement», a-t-il expliqué.

Ces symptômes, s’ils ne sont pas traités, peuvent affecter la qualité de vie des personnes atteintes sur les plans personnel, social et professionnel.

«Je connais des patients qui ont des applications qui montrent les toilettes les plus proches», a-t-il également illustré, précisant que certains n’osent même plus sortir avec leurs amis.

Selon lui, «il y a un tabou derrière ça, une honte de discuter de ce sujet» qui restent bien ancrés et accentuent les enjeux sociaux derrière ce genre de maladie.

Causes inconnues

Les maladies inflammatoires de l’intestin (aussi appelées les MII) peuvent survenir à n’importe quel âge, mais elles sont le plus souvent diagnostiquées entre 20 et 40 ans.

À l’échelle nationale, environ 322 600 personnes souffrent d’une MII en 2023, selon les derniers chiffres de l’organisme Crohn et Colite Canada publiés en juin dernier.

«Le Canada est un des pays qui a le plus haut taux dans le monde de ces maladies», a souligné le gastro-entérologue.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse progressent de plus en plus, comme dans tous les pays d’Occident, et ce, depuis les années 50, mais les causes sont encore très floues.

«C’est ça qui est problématique avec cette maladie, c’est qu’on ne sait pas ce qui provoque la maladie [...], on a juste des hypothèses», a-t-il expliqué, en marge du Mois de la sensibilisation à la maladie de Crohn et à la colite, en novembre.

Les dernières recherches pointent les prédispositions génétiques, mais surtout la nourriture et l’environnement.

«On peut penser à ce que l’on mange, les aliments ultras transformés, l’exposition aux antibiotiques ou encore au stress. On ne sait pas encore ce qui la cause, il y a beaucoup d’incertitudes et c’est ce qui rend difficile le traitement», a ajouté le Dr Bessissow.

De plus, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont chroniques et ne se guérissent pas, bien que des traitements existent et permettent de soulager et contrôler les symptômes.

On utilise notamment une combinaison d’anti-inflammatoires et de médicaments immunosuppresseurs, qui diminuent l’intensité de la réponse immunitaire dans l’organisme, a fait savoir le gastro-entérologue.

