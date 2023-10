Ontario: le fondateur de cette populaire chaîne de restaurants de poutine décède à 50 ans

Le fondateur d’une populaire chaîne de restaurants de poutine ontarienne reconnue à l’international, Smoke’s Poutinerie, aurait perdu la vie dimanche des suites de complications inattendues après une intervention chirurgicale récente.

«Il voulait [que ses restaurants de poutine soient] présents dans chaque ville et dans chaque pays du monde et c’est ce qu’il a prêché dès le premier jour», a déclaré lundi son successeur, le président et chef de l’exploitation Mark Cunningham, au Toronto Star.

Le fondateur de la chaîne Smoke’s Poutinerie, Ryan Smolkin, 50 ans, travaillait depuis 2009 pour tenter de faire connaître à l’international le plat traditionnel québécois, garni de différents ingrédients comme du porc effiloché, du bacon ou des cheeseburgers, au travers d’une trentaine de recettes qu’elle offrait dans ses centaines d’établissements au Canada et aux États-Unis.

«Rien n’arrête le train de la sauce [à poutine]», avait-il l’habitude de dire à ses employés, selon le média anglophone.

Le quinquagénaire, qui a perdu la vie dimanche des suites de complications après une opération chirurgicale, était également à l’origine d’un championnat mondial de poutine, où le mangeur compétitif Joey Chestnut avait précédemment englouti 28 livres de poutine en 10 minutes, selon le Toronto Star.