Poursuite: un gynécologue accusé d’avoir inséminé sa patiente avec son propre sperme

Une sexagénaire de l’Idaho a décidé de poursuivre en justice son gynécologue qui l’aurait inséminé 34 ans plus tôt à l’aide de son propre sperme, au lieu de prendre celui d’un donneur anonyme comme prévu.

«[Le gynécologue] avait dit à la plaignante Sharon Hayes qu'il obtiendrait du matériel génétique de donneurs anonymes tels que des étudiants universitaires et/ou en médecine qui ressemblaient physiquement au mari de Hayes à l'époque», peut-on lire dans la poursuite déposée dans le comté de Spokane et rapportée par Fox News Digital mardi.

Aujourd’hui âgée de 67 ans, la femme a décidé de poursuivre en justice son ancien gynécologue, Dr David R. Claypool, 81 ans, qu’elle accuse de l’avoir inséminé de son propre sperme à son insu, 34 ans plus tôt.

Ce n’est que l’an dernier qu’elle aurait découvert le pot aux roses, au moment où sa fille, Brianna Hayes, aurait effectué un test d’ADN pour tenter d’expliquer certains problèmes de santé qui «ne courent pas du côté de la famille de [sa] mère», selon ce qu’elle avait confié à l’Associated Press, a rappelé le «New York Post».

Sur une période de six mois en 1986, le gynécologue aurait chargé 100 $ US à la femme pour chaque insémination, dont l’échantillon de sperme devait normalement provenir d’un lot de candidats anonymes aux traits génétiques, comme la couleur des yeux et des cheveux, similaires à ceux de son conjoint, selon Fox News.

À cela, la poursuite a précisé que les traits du gynécologue différaient grandement de sa demande, a précisé le média américain.

La femme accuse aujourd’hui l’octogénaire de fraude et de ne pas avoir obtenu son consentement pour procéder à l’opération, disant même s’être sentie comme une «expérience scientifique» en apprenant la vérité.

La sexagénaire soutient au passage que le gynécologue aurait violé la loi sur la protection des consommateurs en empochant «l’argent pour son propre sperme, alors qu’il prétendait qu’il s’agissait du sperme d’un donneur», soutiendrait la poursuite, selon Fox News.

