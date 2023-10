Problèmes du REM: «Sincèrement, ça ne marche pas», admet le VP de la CDPQ

Les usagers du REM ont vécu des moments frustrants depuis lundi en raison des nombreux contretemps et problèmes techniques encourus sur le réseau. Or, l’une de ses plus grandes failles n’est pas sur les rails, mais dans la transmission des messages.

Le vice-président des affaires publiques et des communications de la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ) reconnait que la communication - ou l’absence de - avec ses usagers est déficiente.

«On se doit d’offrir une communication, dans ces moments-là, qui permet aux gens de mieux poursuivre leur journée et planifier les prochaines étapes», a fait avoir Philippe Batani à l’émission «Salut Bonjour», au réseau TVA.

Une rencontre était prévue mardi matin entre le REM et ses partenaires afin de trouver une stratégie rapide pour remédier à la situation et «essayer de comprendre pourquoi c’est si difficile que ça d’envoyer un message sur X».

Cependant, les notifications devront passer par d’autres moyens que la plateforme d’Elon Musk, dont les utilisateurs sont en chute libre depuis quelques mois. Les décideurs auront fort à faire pour mettre sur pied une communication pour tous les usagers.

«Je suis moi-même un usager des transports en collectif, a assuré M. Batani. Là, ça ne marche pas. Bien sincèrement, ça ne marche pas. On va faire en sorte que ça marche.»

Alors à quand peut-on s’attendre à une amélioration?

«Mon défi, c’est qu’à la prochaine interruption de service, la communication soit parfaite. Présentement, elle ne l’est pas et on va s’arranger.»

Encore des problèmes

Mardi matin, quelques heures après que le système informatique a connu des ennuis au retour à la maison, le réseau a connu des ennuis pour un deuxième matin d’affilée, cette fois en raison d’un «équipement de travaux» sur la voie qui empêchait les wagons d’entamer leur itinéraire à Brossard.

Or, aucun avis en ce sens n’avait été communiqué par le REM sur les réseaux sociaux. M. Batani ignore pourquoi un message de cette importance n’a pas été transmis aux clients. Candidement, il a admis ne pas savoir pourquoi.

«C’est une très bonne question, a-t-il répondu. Non, je ne le sais pas. Effectivement... c’est un système en rodage comme vous savez.»

Selon M. Batani, les récents problèmes ne reflètent pas les opérations dans leur ensemble et ne représentent qu’un échantillon de leur déroulement depuis l’inauguration du REM à la fin de l’été.

«Les opérations vont quand même bien, malgré certaines pannes ou interruptions de service. Globalement, le service depuis le lancement s’est bien passé», a-t-il assuré.