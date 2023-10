Réforme de la consigne : Il y aura beaucoup de pédagogie à faire, dit Charette

Pour que la réforme de la consigne sur les contenants de boisson soit efficace, le gouvernement devra faire des efforts pour changer les habitudes des consommateurs, convient le ministre Benoit Charette.

• À lire aussi: Québec craint la «grogne» et reporte au début de 2025 l’élargissement de la consigne du verre et du plastique

À partir de demain, il sera possible de ramener tous les contenants en aluminium à l’épicerie, comme les boites de conserve, les canettes et les pots, alors que 3273 détaillants à travers le Québec reprendront les contenants consignés. La consigne déjà existante, comme sur les canettes de bière, passe pour sa part de 5 à 10 cents.

«C’est une réforme qui est nécessaire, car on le sait, c’est la meilleure façon de traiter des milliards de contenants qui dans bien des cas se retrouvaient à l’enfouissement», s’est enorgueilli le ministre de l’Environnement Benoit Charette, en entretien avec l’Agence QMI.

Toutefois, cette réforme ne peut porter fruit que si les consommateurs s’habituent à consigner ces contenants. «Il y a beaucoup de pédagogie à faire au cours des prochains jours», a convenu M. Charette, en précisant qu’une campagne de publicité est déjà en cours.

«On s’attend à ce qu’à certains endroits il y ait de petits accrochages, mais on est confiant que ça va se résorber assez rapidement».

Habitude

Une fois le premier choc passé, le fait de ramener tous les contenants en aluminium devrait lentement passer dans les mœurs, croit le ministre. «L’expérience va dans ce sens-là. Partout dans le monde où des systèmes semblables ont été implantés, on a vu que les taux de retour étaient supérieurs», a-t-il expliqué.

Le ministre rappelle qu’il sera dans l’intérêt des gens de consigner ces contenants, car ils récupéreront ainsi un montant qui leur est chargé à l’achat. «Il est question de rehausser le montant de la consigne, mais c’est 100% remboursable pour autant que le contenant soit retourné au bon endroit», a-t-il souligné.

«Si c’était un seul contenant, on se dirait que ça ne fait pas vraiment de différence, mais au gré des jours qui passent, ça peut faire plusieurs contenants et ça devient à l’avantage des consommateurs de les retourner pour récupérer leur dû.»

Ce sera encore plus vrai lors de l’entrée en vigueur de la deuxième phase de la réforme, en mars 2025, selon le ministre. «Avec l’ajout des contenants en plastique et des bouteilles de vin, ça va être définitivement dans l’intérêt des gens de récupérer le montant de la consigne».

À ce propos, M. Charette soutient qu’il ne regrette pas sa décision d’avoir retardé une partie de sa réforme, et il assure qu’il n’y aura pas de nouveau délai. «Les équipementiers nous disaient que le 1er novembre, ça serait trop tôt pour assurer la disponibilité des machines», a-t-il rappelé, en insistant également sur l’importance de laisser aux récupérateurs et aux valorisateurs le temps de s’adapter au niveau logistique à l’augmentation du volume de contenants à récupérer.

Vent de face

Par ailleurs, des producteurs et des commerçants se sont battus «assez férocement» jusqu’au tout dernier moment pour tenter d’amenuiser la réforme de la consigne, raconte Benoit Charette.

Du côté des détaillants, l’opposition aurait toutefois été plus divisée. «Officiellement, les associations disaient : on est contre, on ne veut rien savoir. Mais il y a des acteurs dans le réseau qui sans le dire ouvertement, me laissaient entendre qu’ils sont très intéressés (...). C’est aussi une façon d’attirer des clients», a affirmé le ministre.

Contenants qui pourront être consignés à partir de demain

Contenants en aluminium comme :

- Boites de conserve

- Canettes

- Pots

* La consigne passe de 5 cents à 10 cents

* Les cannettes de plus grand format qui étaient consignées à 20 cents seront uniformisées à 10 cents à compter du 15 novembre.