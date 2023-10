Sécurité routière: des comportements dangereux notés aux abords d’une école de Rimouski

La sécurité routière aux abords des écoles est toujours une préoccupation au Québec, comme a pu le constater l’équipe de TVA Nouvelles qui accompagnait un brigadier scolaire aux abords de l’École de L’Estran à Rimouski, mardi matin.

Plusieurs véhicules circulaient bien au-dessus de la limite de vitesse, certains ont effectué leur arrêt sans s’immobiliser complètement et d’autres n’avaient pas déneigé leurs véhicules convenablement près de cet établissement scolaire.

Claude Racine, qui en est à sa première année comme brigadier, n’en revient pas de certains comportements.

Il a insisté sur le fait que les automobilistes doivent conduire en pensant aux enfants, qui n’ont pas les mêmes réflexes que les adultes.

À plusieurs occasions, les enfants ont décidé de courir, de rebrousser chemin de façon soudaine, ce qui donne des situations dangereuses, a-t-il confirmé.

«Le jeune est revenu en courant, il n’avait pas donné son bec à son papa, ça, ce n’est pas marqué dans le Code de la route», a raconté Claude Racine avec émotions.

Des parents rencontrés sur les lieux ont confirmé avoir vu plusieurs comportements téméraires de la part d’automobilistes.

«Des voitures forcées sur les bords des bus pour pouvoir passer, ou accélérer au niveau des passages piétons pour être sûr de passer avant les gens», a témoigné un père de famille du secteur.

Jeudi dernier, des spécialistes en sécurité routière de CAA-Québec avaient effectué des opérations de surveillance simultanées près de neuf écoles de la province.

Au total, 425 comportements à risque ou infractions au Code de la sécurité routière ont été observés durant l’heure précédant le début des classes, ce qui correspond à sept mauvais comportements par minute.

«Les gens, on dirait qu’ils ne réalisent pas qu’ils sont dans des zones où ce sont des enfants. Et un enfant, ça peut être imprévisible», a indiqué Marco Harrison, Directeur, Sécurité Routière et Fondation CAA-Québec.