Le maire de Québec, Bruno Marchand, ferme complètement la porte à un éventuel référendum sur le projet de tramway dont la faisabilité a été remise en question par le premier ministre François Legault en raison d’une importante hausse de coûts estimés.

• À lire aussi: Tramway de Québec: «Est-ce qu’on a une maladie ici?»

• À lire aussi: Un tramway, même à 8,4 milliards $: «C’est cher, très cher», s’inquiète Legault

• À lire aussi: Le projet du tramway se chiffre à 8,4 G$

En entrevue à l’émission «Le Bilan» quelques heures après avoir annoncé que le coût du projet de transport collectif structurant était passé à 8,4 milliards de dollars, M. Marchand a été catégorique sur la question d’un éventuel référendum que François Legault pourrait lui demander de tenir.

«Je lui répondrais non, dit-il. Si on fait ça, on met le Québec sur pause. On va ralentir tout au Québec et on va regarder l’Ontario, d’autres provinces, d’autres villes se développer pendant que nous autres on s’assoit sur notre sofa. Il n’est plus le temps d’attendre, il est le temps d’agir.»

Le maire de Québec ne se le cache pas et affirme également avec certitude que son projet ne sera pas rentable.

Il estime cependant que le besoin de rentabilité du tramway ne serait pas si différent que celui des routes.

«Au Québec, on ne se demande jamais si on construit une route ou une autoroute si c’est rentable, mentionne-t-il. Elles ne sont pas rentables, mais on les construit parce qu’on a besoin d’infrastructures pour le camionnage, pour les autos qui transitent vers Trois-Rivières ou Drummondville. On se crée des infrastructures pour créer un écosystème intéressant, social et économique, ajoute-t-il. C’est la même chose avec une infrastructure comme le tramway.»

«Quand on ne le fait pas, on prend du retard [sur les villes qui le font], continue-t-il. Pendant ce temps-là d’autres villes comme Toronto, Edmonton et Calgary se développent et on va se dire qu’on n’est plus compétitifs, pourquoi? Parce que pendant qu’ils se développaient, nous on se questionnait. Il est temps d’agir.»

Pas question, donc pour le maire de laisser tomber son projet, ce qui voudrait également dire d’abandonner la part de financement prévue du gouvernement fédéral.

«Présentement l’autre choix qu’on aurait ce serait de recommencer un procédé qui n’a pas marché, de refaire un autre projet, indique M. Marchand. Ça voudrait dire qu’on laisserait de l’argent sur la table, que les trois milliards qu’on recevrait peut-être du gouvernement fédéral, on les enverrait ailleurs au Canada, parce que les Villes se battent pour avoir cet argent-là.»

Marchand, le «joueur d’échecs»

Questionné à savoir s’il se décrirait comme un parachutiste qui «sauterait dans le vide» avec son plan B, le maire de Québec y va d’une autre métaphore, visant à mettre de l’avant son adaptabilité.

«Je dirais plus que je suis un joueur d’échecs, dit-il. Je savais quand on a commencé à discuter avec les consortiums que, étant donné qu’il en restait un seul, on avait un risque. Quand on a vu les discussions qu’on avait avec les contraintes qu’ils avaient [...] que ça monterait à un prix qu’on ne serait pas capable de payer.»

«Je n’aime pas ça me dire qu’on va attendre d’avoir une seule solution, continue-t-il. [Sans plan B] on aurait dû laisser mourir le projet et ça, c’était hors de question.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus