Cancer du sein: le dépistage financé plus tôt en Ontario, le Québec devrait-il l'imiter?

Le gouvernement ontarien a décidé d’ajouter la tranche d’âge de 40 à 49 ans aux tests de dépistage pour le cancer du sein qui sont financés par l'État, suivant ainsi la recommandation d’un groupe de travail américain.

Selon la PDG de la Fondation cancer du sein du Québec, Karine-Iseult Ippersiel, une telle mesure serait la bienvenue au Québec, mais pourrait être difficile à implanter en plus d'être seulement une partie de la solution.

«C’est sûr que si on nous disait demain qu’on rajoute une tranche d’âge, on serait content, on ne dirait jamais non à ça, affirme-t-elle. En revanche, l’âge est un seul facteur de risque. Il y en a plusieurs autres.»

«Au Québec et un peu partout, en 2021, il nous manquait 500 techniciennes médicales, ajoute-t-elle. Est-ce qu’on aurait les ressources pour se rajouter un 30 à 60 000 nouvelles personnes en mammographie quand on sait qu’au Québec, ça peut aller d’une à deux semaines jusqu’à 33 semaines pour une mammographie dépendant de la région où on habite?»

La PDG indique toutefois qu’un dépistage rapide augmente les chances de survie.

«En termes de dépistage, plus on trouve un cancer du sein rapidement, plus vite on peut aller en trajectoire de soins et plus vite on se remet sur pieds et on retrouve notre vie la plus normale possible, dit-elle. Je pense que c’est dans l’optique d’un dépistage rapide [que l’Ontario a agi].»

«Plus c’est tôt, plus on attrape un stade 1 plutôt qu’un stade 3 ou 4, continue-t-elle. C’est moins évasif comme trajectoire de soins et on revient plus rapidement à notre vie normale.»

Cependant, une approche personnalisée selon le risque aurait un plus grand impact, selon Mme Ippersiel.

«C’est important de faire du dépistage, par contre nous l’approche qu’on prône le plus ça serait d’aller vers un dépistage avec une évaluation personnelle du risque pour chaque personne dès notre premier rendez-vous chez le médecin à 18, 19 ou 20 ans», mentionne-t-elle.

La fréquence idéale à laquelle passer une mammographie diverge au cas par cas en fonction des prédispositions de chaque personne à la maladie.

Celles-ci incluent l’âge, les habitudes de vie, le tabagisme, la forme, l’obésité et d’autres facteurs.

