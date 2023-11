Pour une deuxième semaine de suite, les très bons rabais en circulaire sont un peu plus difficiles à trouver puisque l’on se retrouve entre la saison des produits locaux et celle des produits importés, mais il y a quand même un épicier qui se démarque.

«Le gagnant est Maxi, mais cet épicier gagne sur la fesse je dirais. C’était extrêmement serré au niveau des rabais», mentionne le fondateur de l’application Glouton, Jean-François Gagné Bérubé.

Cependant, l'expert précise que les rabais sont moins importants que pendant la période estivale alors qu’il avait plusieurs produits du Québec.

«Ce n’est pas une semaine spectaculaire, ça ressemble beaucoup à la semaine dernière, mais les rabais ont juste changé d’endroits», explique-t-il.

«On doit faire des réserves [de paquet de viandes à fondue à 5$ chez Super C] pour les prochaines semaines et même pour les Fêtes parce que dans mes prévisions du temps des Fêtes cette année il y a avait le paquet de viande à fondu à 5$. Je serais assez surpris de voir moins cher», conseille le spécialiste.

«C’est très intéressant [les avocats à 1,87$ pour le paquet de 5 chez Walmart]. On a aussi, chez IGA, deux emballages pour 4,99$. Dans les deux cas, ce sont de belles aubaines», explique l'expert.

«C’est l’une des rares occasions où je vais vous dire que ça coûte moins cher d’acheter les poireaux comme ça déjà préparés [chez Métro]. Ils sont déjà lavés et nous n’avons pas de perte non plus, donc très belle aubaine», dit-il.

Voyez dans la vidéo ci-dessous des idées de recettes pour bien profiter des rabais dans les circulaires de la semaine.

Ça vaut la peine?

Bifteck de contre-filet (280g) à 15$ chez Maxi

«On peut avoir l’impression que c’est cher, mais on parle de bœuf québécois, élevé sous diverses consignes de qualité sous la marque de Bœuf Québec. Pour un produit de qualité, c’est un bon prix», dit-il.

Viande fumée Levitts (500g) à 13,99$ chez Maxi

«C’est intéressant, mais pas spectaculaire. C’est un rabais d’environ deux dollars.»

Soupe Habitant à 2 pour 3$ chez Super C

«On peut absolument faire des réserves. C’est un prix que l’on a vu seulement deux autres fois depuis le mois de juin.»

Clémentine à 2$/lb chez Super C

«Bon prix, mais je ne vais pas aller jusqu’à dire que c'est spectaculaire. Les clémentines du Maroc que l’on aime tant vont arriver dans les prochaines semaines.»

Dinde Flamingo à 29,99$ (5-7kg) chez IGA

«Je dirais que c’est très intéressant si on trouve des dindons qui sont plus près du 7kg, ce qui était ma prévision pour les meilleurs prix de cette année.»

Riz Minute Rice à 9,99$ (2kg) chez Metro

«C’est un petit rabais. Les aubaines sont plus intéressantes habituellement sur le plus petit format (1,4kg).»

Fromage P’tit Québec à 5,99$ (400g) chez Provigo

«Ça ne vaut pas le détour parce que ce sont de produits qui sont souvent en rabais. Le prix plancher est de 4,44$ et on le voit encore fréquemment.»