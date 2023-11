Consigne à 10 cents: un casse-tête pour les dépositaires

La consigne de la majorité des contenants comme les canettes de bières ou de boissons gazeuses est passée de 5 à 10 cents mercredi, un changement qui nécessite tout de même beaucoup d'adaptation pour les dépositaires.

Pour les propriétaires et les employés des dépositaires, le changement des consignes représente un défi de taille. Tri des canettes et des bouteilles, ajustement des montants, changements dans le système, c’est un casse-tête pour plusieurs.

«Là, il va falloir qu'on regarde ce que les clients nous ramènent et il va falloir qu'on les éduque pour le triage. Il faut préparer notre entrepôt à avoir peut-être un peu plus de canettes que d'habitude», a expliqué Thomas Lessard, co-propriétaire du dépanneur Maestro Barrette.

Pour les dépositaires indépendants, le défi est encore plus grand puisque tous les changements doivent se faire manuellement dans leur système.

«Ça a engendré beaucoup de problèmes. Les départements se sont tous mélangés, il y a des produits qui ne passent plus à la caisse. Tous les sacs qui arrivent pêle-mêles, on doit faire le tri», a indiqué l’assistant gérant du Marché Centre-Ville, Francis Richer.

Et l'entrepôt se remplit à vue d'œil.

«[Mardi], on a un commis qui a rappelé mon collègue pour dire ça n'a pas de bon sens, ça n'arrête pas. On n'a pas le choix, on ne peut pas les refuser, mais ce serait le fun que les gens aient de la compréhension pour ça et peut-être aller dans les endroits un peu plus gros», a souligné M. Richer, qui demande aux clients de faire preuve de compréhension.

Qu’est-ce qui change?

Si on récapitule. La consigne des canettes et des bouteilles de bière ainsi que des boissons gazeuses en plastique et en vitre augmente à 10 cents. Et des nouveautés s'ajoutent à la liste des contenants consignés. Les canettes d'aluminium de 100 ml et plus comme l'eau gazéifiée, jus de légumes et jus de fruits valent maintenant 10 cents chacune.

D'autres types de contenants valent toutefois moins cher qu'auparavant. C’est le cas des canettes de 450 ml et plus, qui passent de 20 à 10 cents. Idem pour les bouteilles de vitre de 500 ml et plus qui passent de 30 à 25 cents.

Même si les changements sont effectifs à partir de maintenant, les dépositaires donnent une marge de deux semaines aux clients. Vous avez donc jusqu’au 15 novembre prochain pour aller reporter vos consignes afin d’en retirer le montant maximum.

D’autres changements à venir

Dès le 1er mars 2025, d’autres types de consignes pourront aussi vous rapporter de l’argent.

Les bouteilles de vin, de cidre et de spiritueux, les bouteilles d’eau ainsi que les cartons de lait ou de jus s'ajouteront eux aussi à la liste des contenants consignés.