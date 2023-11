EN VIDÉO | Il vole une voiture et fonce dans une station-service

Un homme originaire de Washington a été arrêté en lien avec un vol qualifié d’items d’une valeur de 25 000$ après lequel il aurait volé une voiture puis foncé dans une station-service.

Une vidéo captée par une caméra de surveillance et obtenue par CNN montre le suspect âgé de 20 ans, Meca Lee, foncer à vive allure dans une station-service avant de prendre la fuite à pieds.

Le suspect avait été arrêté une semaine plus tôt pour avoir cambriolé un homme le menaçant d’un couteau.

«Il avait un couteau et m’a demandé de lui donner tout mon argent, mon portefeuille et mes clés de voiture», explique à CNN la victime, dont l’identité a été protégée et qui a été surprise d’apprendre que son agresseur allégué a été libéré moins d’une semaine après son arrestation.

Le sergent de la police de Fairfax, Jacob Pierce, affirme de son côté qu'il s’explique mal cette situation.

«Quand on entend quelque chose comme ça, c’est frustrant pour nous en tant que policiers, mais on réalise aussi que nous ne sommes qu’une partie du système de justice», dit-il.

Aucune information n’a été fournie quant à la raison pour laquelle M. Lee a pu être libéré à la suite des événements allégués de la semaine dernière.

