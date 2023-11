Le chroniqueur politique, Luc Lavoie, n’en revient tout simplement pas que les projets d’envergure au Québec, comme le tramway dans la Capitale-Nationale, tardent toujours à se réaliser.

«Est-ce qu’on a une maladie ici? On n’est pas capable de faire des projets comme ça. L’Europe a fait tout ça et aux États-Unis comme à Washington, ils ont des systèmes récents très conviviaux. Nous, on est ici et l'on se dit "et bien là [ça coûte cher]". On se dit: "on va faire un train à grande fréquence pendant que le monde entier s’en va vers des trains à grande vitesse". On a décidé de faire du pout pout pout, il y a quelque chose qui ne marche pas!»

Les semaines passent et le coût du tramway de Québec semble encore avoir augmenté alors que les dernières estimations se chiffrent à tout près de 12 milliards de dollars.

Pour cet expert, c’est tout à fait normal que le fédéral commence à remettre en question son financement dans le tramway en raison de l’absence de développements dans le projet.

Le ministre Jean-Yves Duclos avait mentionné, mercredi, que si Québec décide d’abandonner le projet, le financement prévu serait accordé à d’autres villes qui souhaitent développer son réseau de transport en commun.

«Il faut être réaliste s’il y a 3 ou 4% d’inflation et j’ai un milliard de dollars de bloqués. Dans un an le milliard vaut 3 ou 4% de moins. Ce n’est qu’une question de sage gestion, tu ne peux pas laisser [l’argent dans un compte indéfiniment] et l’autre question c’est "pourquoi les gens de Québec ne veulent-ils pas du tramway?"», dit-il.

En terminant, Luc Lavoie ajoute que les contribuables paient déjà les retards du tramway.

«Ce n’est pas sérieux depuis le début [du projet]. [...] Jusqu’à maintenant, le bureau de projet et les études qui ont été faites pour le tramway, ça se chiffre à combien de millions? Ça doit être énorme [comme montant]», souligne-t-il.

